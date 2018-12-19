[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/12/18 107/12/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.30000 15.00000 0.30000 2.00000 元大標普500單日反向1倍基金 14.35000 14.09000 0.26000 1.84528 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.21000 13.96000 0.25000 1.79083 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.78000 15.51000 0.27000 1.74081 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.05000 12.85000 0.20000 1.55642 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.78000 28.36000 0.42000 1.48096 元大印度指數基金 9.46400 9.34800 0.11600 1.24091 台新印度基金 13.96000 13.80000 0.16000 1.15942 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.77000 12.63000 0.14000 1.10847 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.68000 14.52000 0.16000 1.10193 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.81000 4.76000 0.05000 1.05042 元大印度基金 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180 復華恒生單日反向一倍基金 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.74090 18.56060 0.18030 0.97141 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.05750 18.87480 0.18270 0.96796 瀚亞印度基金-人民幣 13.70000 13.57000 0.13000 0.95800 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.85000 20.67000 0.18000 0.87083 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.06000 14.93000 0.13000 0.87073 瀚亞印度基金-美元 12.87000 12.76000 0.11000 0.86207 瀚亞印度基金-新台幣 28.57000 28.33000 0.24000 0.84716 元大台灣50單日反向1倍基金 13.29000 13.18000 0.11000 0.83460 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.01000 21.83000 0.18000 0.82455 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.68000 17.54000 0.14000 0.79818 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.47800 9.40600 0.07200 0.76547 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.50000 22.33000 0.17000 0.76131 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.15000 8.09000 0.06000 0.74166 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.84900 8.78400 0.06500 0.73998 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------