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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/12/18  107/12/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.30000   15.00000   0.30000    2.00000
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.35000   14.09000   0.26000    1.84528
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.21000   13.96000   0.25000    1.79083
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.78000   15.51000   0.27000    1.74081
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.05000   12.85000   0.20000    1.55642
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.78000   28.36000   0.42000    1.48096
元大印度指數基金                                                  9.46400    9.34800   0.11600    1.24091
台新印度基金                                                     13.96000   13.80000   0.16000    1.15942
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.77000   12.63000   0.14000    1.10847
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.68000   14.52000   0.16000    1.10193
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.81000    4.76000   0.05000    1.05042
元大印度基金                                                     11.98000   11.86000   0.12000    1.01180
復華恒生單日反向一倍基金                                          9.25000    9.16000   0.09000    0.98253
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.74090   18.56060   0.18030    0.97141
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.05750   18.87480   0.18270    0.96796
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.70000   13.57000   0.13000    0.95800
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.85000   20.67000   0.18000    0.87083
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 15.06000   14.93000   0.13000    0.87073
瀚亞印度基金-美元                                                12.87000   12.76000   0.11000    0.86207
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.57000   28.33000   0.24000    0.84716
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.29000   13.18000   0.11000    0.83460
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       22.01000   21.83000   0.18000    0.82455
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.68000   17.54000   0.14000    0.79818
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.47800    9.40600   0.07200    0.76547
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.50000   22.33000   0.17000    0.76131
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.40000    9.33000   0.07000    0.75027
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.40000    9.33000   0.07000    0.75027
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.15000    8.09000   0.06000    0.74166
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         8.84900    8.78400   0.06500    0.73998
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
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