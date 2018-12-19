貴金屬盤後─Fed利率決議公布前 美元下滑 黃金收高1.80美元

黃金價格週二溫和收高，並創五個月收盤高點，美元疲弱提供了黃金市場支撑。

聯準會 (Fed) 於週二與週三舉行為期二天的政策會議。週三下午將公布利率決議，投資人密切注意。

2 月黃金上漲 1.80 美元，或 0.1%，收於每盎司 1253.60 美元，創 7 月 10 日以來最高收盤水準。

黃金期貨收盤時，美元指數小幅下跌，本週以來，美元指數下跌 0.4%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

在全球金融，經濟與政治陷入緊張不安時，黃金被視為是安全投資。黃金於 8 月中觸及 19 個月低點後，上漲了約 7%。黃金並可望創下自 2017 年 3 月以來，表現最佳的一季。

分析師說，黃金於第四季仍可望上漲。空頭回補有助抵銷跌勢氣氛。展望 2019 年，黃金仍屬樂觀，經濟與政治的不確定性，有助推升黃金的投資需求。

週三，預期 Fed 將升息，為今年第四次升息。但因股市近來下跌，全球經濟成長有減緩跡象，央行明年升息亦可能減緩，將有助支撑黃金。

市場原預期 2019 年將升息三次至四次，但因近來 Fed 官員發表鴿派談話，預期升息次數將會減少。

其他金屬交易方面，3 月白銀下跌 5.8 美分，或 0.4%，至每盎司 14.701 美元。

3 月鈀金下跌 0.2% 至每盎司 1179.20 美元。因預期汽車業的鈀金需求上升，12 月以來，鈀金上漲了 3.3%。

1 月白金下跌 0.1% 至每盎司 794.80 美元。3 月銅下跌 3.3% 至每磅 2.665 美元。