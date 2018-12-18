計程車叫車系統進軍日本又一家 TaxiGo明年Q2全日本可使用

在台灣大車隊 (2640-TW) 日前宣布與日本東京計程車業者大和計程車合作後，台灣新創叫車服務平台 TaxiGo 今 (18) 日也宣布，與日本最大叫車平台 JapanTaxi 進行跨國派遣合作，台灣用戶在日本將可直接透過 TaxiGo 叫車，且範圍跨足全日本，預計明年第 2 季完成串接。

TaxiGo 指出，根據觀光局統計， 日本是台灣出國旅遊第 1 名, 每年有高達 490 萬人前往旅遊，尤其 2020 年東京奧運即將到來，預期屆時遊客人數更將明顯成長。

TaxiGo 此次合作的對象 JapanTaxi 是日本最大的計程車派遣平台，旗下擁有 7 萬台車輛，遍佈全日本地區，雙方合作後，TaxiGo 用戶未來出國到日本旅遊觀光或是洽公考察，皆可透過 TaxiGo 的叫車介面以中文輸入上下車地址，而系統也會可立即預估里程與車資，讓會日文的用戶也能安心抵達。

除了進軍日本，TaxiGo 在實現線上支付也積極拚創新，例如首創路邊攔車可線上支付車資的技術，乘客僅需掃描車窗上的支付 QRcode，就能在自己的手機上選擇使用 LinePay、ApplePay、GooglePay 或信用卡支付車資等。

TaxiGo 統計，截至目前服務用戶已突破 30 萬人、累積行程超過 100 萬趟，而用戶使用線上支付車資比例已高達 74%，是同業線上支付比例成長最快。

TaxiGo 執行長陳泰成也透露，目前已經有其他國家表達合作意願，如韓國和東南亞地區等，未來仍會繼續跨足到鄰近其他國家與城市，讓 TaxiGo 以台灣新創技術，跨足世界智慧移動的新領域。