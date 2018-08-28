搶攻計程車市場 和泰車Sienta推超值版估月銷量增15%

儘管豐田 (Toyota) 停產 Wish，但台灣總代理和泰車 (2207)仍積極搶攻小黃市場，針對 Sienta 推出超值特惠版舊換新價格直接殺破新台幣 70 萬元，和泰車指出，若能成功導入計程車需求，則 Sineta 月銷量可望再增 15%，今年推估單一車款銷量可達 1.75 萬台。Sienta 在車身型式放寬後，已獲得都少運將青睞，此次推出超值特惠版以 7 人座為基礎，搭載 1.8L 引擎與 Super CVT-i 無段變速系統，強調低油耗以及超大空間。



和泰車進一步表示，Sienta 超值特惠版建議售價從原先的 77.9 萬元降至 74.9 萬元，加上政府補助汰舊換新貨物稅 5 萬元，成交價降至 70 萬元以下，對於追求 CP 值的計程車司機頗具吸引力。



和泰車統計，自去年 9 月開放多元計程車以來，目前國內已有約 1000 台的 Sienta 計程車，以目前 Sienta 月平均銷量約在 1500 台，隨著再推出超值車價，將有助於單一車款每月再增加約 15% 的銷量。



和泰車表示，去年 Sienta 全年賣 1.5 萬台，隨著今年超值特惠版推出等挹注，今年推估全年單一車款銷量可達 1.75 萬台。