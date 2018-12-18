紫光國微DDR4量產路途遙

儘管 DRAM 記憶體漲價的日子在今年第四季結束，不過在累積兩年的漲幅帶領之下，DDR4 記憶體、LPDDR4 行動記憶體價格依然保持在高檔，去年中國進口價值 886 億元的存儲晶片，預估今年的進口額將突破千億美元關卡。

圖: TrendForce 集邦科技

目前 DRAM 記憶體生產主要掌握在三星、SK Hynix 及美光三大公司中，中國國內尚無公司能夠生產 DRAM 記憶體晶片。若以技術面來看，在 DDR4 內存為主流的今天，中國依舊在 DDR3 徘徊，中國廠商與這些國際一線大廠差距十分明顯。

即便紫光國微今年 6 月份曾經提到今年內完成 DDR4 記憶體開發 ，並且開始向市場推廣，但到了 12 月份仍沒有更進一步的消息，不少投資人也很關心目前公司進度。

紫光國微於上周釋出最新訊息表示：「公司 DDR4 記憶體晶片的開發工作已經基本完成，正在進行後續改進、完善及市場推廣工作。下游製造代工的情況目前沒有明顯改善，產能仍然很難保證。」

意味著紫光國微的 DDR4 記憶體已經基本完成設計、開發工作，但是現在的困難在於中國國內沒有能配合的 DRAM 晶圓廠，無法投入生產，當然連產品上市都遙遙無期。

在 DRAM 工廠上，中國目前主要有合肥長鑫 / 兆易創新，以及福建晉華 / 聯電的兩個合作項目，不過晉華 / 聯電因為與美光的專利糾紛而被美國制裁，DRAM 記憶體生產進度恐怕會大受影響。至於合肥長鑫的 DRAM 項目，之前的表態是今年底研發成功 19nm DRAM 晶片，不過真正量產還是要到明年，而且剛開始的產能、良率也不會達到很高的水準，即便他們可以給紫光國微代工，短時間內也解決不了問題。整個供應鏈反映出中國存儲顆粒方面想要與國際一線大廠爭取話語權，還有很長的路要走。