Autonomous警告：中國經濟放緩的程度將超過預期

一位分析師稱，信貸萎縮代表中國經濟明年放緩的程度將「遠超過」人們的預期。這位分析師先前對中國信貸熱潮的風險示警而聲名大噪。

Autonomous Research 駐香港高級合夥人朱夏蓮指出 ，包括對企業的放款在內，中國的信貸總額已在 2018 年「徹底崩塌」 。這個估計是根據她的計算，她未透露她用以調整官方數字的因子。

「儘管自 7 月以來一直處於寬鬆模式，但尚未通過金融體系傳導出去，」朱夏蓮週二接受彭博電視採訪時表示，她指的是當局對經濟注入現金。她說，根據我們的衡量標準，未看到任何信貸增加，這對於明年來說並不是很好。

她表示，在與美國貿易戰升級之際，這些跡象對中國來說是雪上加霜。她預測，中國 GDP 成長率降至 5% 的高端， 彭博對經濟學家的調查顯示對 2019 年的預測為 6.2%，但她說，官員們公布數字時不會低於 6%。

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朱夏蓮的言論與官方數據形成對比，官方數據顯示有改善的跡象。 中國人民銀行上週表示，11 月社會融資規模增量為人民幣 1.52 兆元 (2200 億美元)，高於彭博調查所得預估中值人民幣 1.35 兆元和 10 月份的人民幣 7288 億元。

朱夏蓮表示，政府在注入現金和激勵需求的努力並未獲得外界認可，因為在出台這些措施前，中國正在加強去槓桿。她又說，信貸放緩需要大約四個季度才會反映在企業獲利上。

朱夏蓮說，信貸數據直到第四季才真正開始下降，特別是去年 12 月。現在真的是它應該開始產生影響的時刻了。