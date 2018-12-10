〈區塊鏈大應用〉IBM合作阿布達比國家石油公司合作 推區塊鏈供應鏈系統

據外電報導，阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 與 IBM(IBM-US) 合作，成功實行區塊鏈供應鏈系統測試。

ADNOC 是阿拉伯聯合酋長國的一家國有石油公司，是世界領先的能源和石化集團之一。日產量約為 300 萬桶石油和 10.5 立方英尺天然氣。

消息來源表示，該項區塊鏈供應鏈系統「提供了單一平台，能追蹤每個雙邊交易的數量和財務價值」。

該系統由 ADNOC 數位部門經理 Abdul Nasser Al Mughairbi 在倫敦世界能源資本大會上宣布，他指出「這是區塊鏈在石油和天然氣生產中的首次應用。」

Al Mughairbi 也補充道：「區塊鏈能夠改變遊戲規則，通過消除耗時且勞動密集的流程，能加強我們產品的營銷和交易，並創造長期可持續價值，大幅降低運營成本。」

ADNOC 公司認為，該系統將減少在運營公司之間執行交易所需的時間，並顯著提高整體供應鏈的運營效率，並提高交易透明度，從而提高生產數據的可靠性。

IBM 代表 Zahid Habib 則表示，該系統「能夠跟踪每一分子石油及其價值，從油井到客戶端。」

據先前報導，交易後管理平台 VAKT 曾推出基於區塊鏈的處理工具，專為初步的原油產業客戶群設計，其中包括 BP、Equinor 和殼牌等石油巨頭。

另一方面，阿布達比全球市場在本週早些時候也完成了區塊鏈技術系統的測試，在阿拉伯聯合酋長國首都的國際金融自由區成功完成了 KYC 項目的前測計畫。