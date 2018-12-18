盤前財經大事搶先讀2018年12月18日

今日操盤前瞻

法說會：固緯、雅茗 - KY、誠研、雙美、東科 - KY、群益期、立康、成霖

股臨會：松崗

除權息：崇越電

新股掛牌：復盛應用

2011 年以來 華爾街最黯淡的一季 情況恐會更糟

全球經濟的擔憂不斷升高，上週五的華爾街因而東倒西歪。上週五，道瓊狂跌 497 點，或 2%。S&P 500 亦大跌 1.9%，創 4 月初以來低點。企業與經濟的系列負面消息，尤其中國與歐洲的經濟數據疲弱，使得股市不支倒地。閱讀全文...

〈中鋼展望〉明年 Q1 訂單動能趨緩 原料估漲 6-10% 獲利恐有壓

中鋼 (2002-TW) 表示，明年面臨貿易戰的不確定因素，第 1 季接單狀況預估將較本季趨緩，而原料煤鐵價格也將則估較本季增加 6-10%，在盤價並未跟進下，明年首季營運謹慎看待。閱讀全文...

上班族小確幸！明年 5 月報稅這三種人可以不用繳稅

受薪階級小確幸! 今年初實施的所得稅制改革方案，調高四大扣除額，財政部表示，舉凡年薪低於 40.8 萬元、年薪合計低於 81.6 萬元的雙薪頂客族，以及家庭所得低於 123.2 萬元的 4 口之家，明年 5 月申報綜合所得稅時，都可以不用繳稅。閱讀全文...

華映聯貸銀行團會議達成三大決議 要求一週內釐清財報疑慮

華映聯貸債權銀行團昨 (17) 日下午召開銀行團會議，會中做成三大決議，包括：一、華映總公司必須在一週內將釐清銀行團對財報的疑義，二、要求華映須擬定更詳細的重整計畫，三、母公司大同需協助華映恢復供氣，讓生產線重新運作。閱讀全文...

國巨集團併購再起? 凱美取得同欣電 8% 股權 + 1 席董事

國巨 (2327-TW) 旗下凱美 (5317-TW) 17 日晚間公告，取得同欣電 (6271-TW) 逾 1.33 萬張普通股、8.05% 的股權，其中包含 1 席董事，由於正值同欣電董座楊惠捷轉讓持股，由董事長一職自然解任，凱美入主董事會的時間點也引發外界關注。閱讀全文...