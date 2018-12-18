〈財報〉外界對甲骨文雲端業務不滿 營收、EPS達標 股價漲

甲骨文 Oracle (ORCL-US) 在報告其 2019 財年第 2 季度優於預期後，週一股價盤後上漲 4.64% 至 47.85 美元。自 2018 年初以來，甲骨文股價下跌了約 3%。

據聲明，甲骨文的總收入較去年比持平。其最大的業務部門，即雲端服務和授權支持，產生了 66.4 億美元的收入，僅略高於分析師預期的 66.3 億美元。而雲端授權及在地授權營收達 12.2 億美元，高於估計的 11.9 億美元。

然而，硬體部門收入為 8.91 億美元，低於預期約 100 萬美元，而甲骨文的 8.17 億美元服務收入也低於預期約 200 萬美元。

甲骨文最新財報顯示：

每股純益 EPS 達 0.80 美元，高於分析師預期的 0.78 美元。

營收達 95.7 億美元，高於分析師預期的 95.2 億美元。

在截至 11 月 30 日的第 2 財季報中，甲骨文公布了新客戶教育商 Chegg (CHGG-US) 和威騰電子 Western Digital (WDC-US)。此外，產品開發總裁 Thomas Kurian 在 22 年任職後也將離開，到谷歌 Google (GOOGL-US) 任職雲端業務。

JMP 證券分析師 Patrick Walravens 和 Mathew Spencer 在一篇文章中寫道，「我們認為 Kurian 先生對甲骨文公司的公共雲端業務成長速度，相較於其他大型雲供應商 (如亞馬遜 AWS、谷歌 Google Cloud 和微軟 Microsoft Azure) 感到無奈」。

甲骨文股市趨勢圖

據 CNBC 報導，周一與分析師的電話會議上，甲骨文聯合創始人兼技術長 Larry Ellison 談到了該公司公共雲端的潛力，說道，「如果我們把甲骨文的應用軟體在公共雲端上運行，包括 Oracle ISV (獨立軟體供應商) 的應用程式，我們所做的只是將 Cerner (CERN-US) 和所有其他人做移動，我們就會比亞馬遜大 10 倍。當然，我們的野心更大」。

甲骨文較晚進入快速發展的公共雲端業務，已積極加大力度欲趕上亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Salesforce.com (CRM-US) 等競爭對手。

展望未來，甲骨文聯合執行長 Safra Catz 在電話會議上表示，她希望該公司會達 EPS 0.83 美元至 0.85 美元，不包括某些項目。分析師預計該期間的 EPS 為 0.84 美元。

Catz 表示，她希望在第 3 財季以固定匯率收入增長 2% 至 4%，並且她已經增加了對整個財政年度每股恆定貨幣收益的成長估計。在過去的 2 個季度中，甲骨文為股票回購庫藏股支付了近 200 億美元。

Nomura Instinet 分析師 Christopher Eberle 和 Charles Rogers 在周三發給客戶的一份報告中寫道，「由於第 2 季度剩餘大約 200 億美元的回購彈藥，我們認為這是甲骨文抵消外匯逆風、以及限制股價下跌的水平，因為所有跡像都表明該公司認為其股價在本季度被低估」。