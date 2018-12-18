趁暴跌買進 嬌生3位老董砸重金搶購自家股票

嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 上週五被爆長期隱匿爽身粉內含致癌物，致使股價重挫 10%，但就在此時卻有 3 位嬌生董事、退休執行長透過公開市場買進自家 50 萬股，也是 2 年多來首次這樣的內部人士買股行動。

嬌生股價上週五大跌

根據呈交給 SEC 的文件，自 2012 年起的嬌生領導者、Xerox(XRX-US) 退休董事長兼執行長 Anne Mulcahy 以 100050 美元買下嬌生 748 股，每股均價 133.76 美元。這是她首次在公開市場上買進該股，目前她直接擁有嬌生 6537 股。

自 2006 年起的嬌生領導者、花旗退休董事長兼執行長 Charles Prince 支付 268731 美元買進嬌生 2000 股，每股均價 134.37 美元。目前他在嬌生直接持股 28520 股，其妻擁有 800 股。

自 2007 年起的嬌生領導者、Wm. Wrigley Jr. 退休總裁兼執行長 William Perez 以 133910 美元買下 1000 股，每股均價 133.91 美元，目前直接持股 9122 股，且透過信託擁有另外 9100 股。

在週五這波行動之前，企業內部人士透過公開市場購買嬌生股票的行動是在 2016 年 10 月，當時 Prince 以 10 萬美元買下 875 股。Perez 上一回買股是在 2011 年 8 月，當時他以 61850 買下 1000 股。

嬌生不願回應置評請求，這三位大肆買進嬌生股票的內部人士也不願意回應評論。