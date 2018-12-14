〈未來科技展開幕〉交大推出「華陀精算」 打入精準醫療市場

未來科技展開展，這一次未來科技展強調科技與生技產業做結合，同時也強調產學合作，希望目前的學術研究方面在未來能夠進入實際應用，對社會產生產值。而國立交通大學這一次推出「華陀精算」，以精準醫療結合仿生精算與統計學習，達到藥物最佳的整合性平台，同時也與多家生技公司進行合作，例如神隆 (1789-TW)、葡萄王 (1707-TW) 等都是合作夥伴。

交通大學這一次展出「華陀精算」主要次要透過疾病的標記與檢測，分析疾病亞型，進而找到最佳的藥物，舉例來說，「華陀精算」檢測出目標疾病是肺癌，就會以肺癌的亞型辨識分析，配對出最佳的標靶藥物；比起傳統不論基因與症狀，同疾病便以同樣的藥物做完所有治療的療程，風險高又危害病患的生活品質，但如果以精準醫療切入，達到個人化治療，更能對症下藥。

交通大學指出，精準醫療已經是現在醫療上的趨勢，預計到 2022 年，全球精準醫療的市場將上看逾 4 千億美元，漲幅相當快速，自然也吸引大廠相繼投入。平均來說，傳統醫療以相同藥物治療，最後只有 30% 的病人的病病情能夠得到控制，但若以個人化治療，預計能將病情控制的佔比提升至 90%。

「華陀精算」目前也與產學醫共同合作，取得 3 項美國專利，4 項台灣專利，未來也考慮成立公司，進入精準醫療的產業繼續深耕。