美股盤中─道瓊大跌逾310點 進一步跌進修正區

美國股市週一中場進一步下跌，道瓊一度大跌逾 310 點。上週五，美國三大主要指數收盤均跌入了修正區，為自 2016 年 3 月以來，首度出現如此情況。

台北時間 00:31

道瓊工業平均指數下跌 108.25 點或 0.45% 至 23992.26。

Nasdaq 指數下跌 4.27 點或 0.06% 至 6906.39。

S&P 500 指數下跌 7.00 點或 0.29% 至 2592.95。

現在，道瓊自 52 週高點下跌了逾 11%，S&P 500 自 9 月所創記錄高點下跌了 12%。

分析師說，2018 年還剩 10 個交易日，耶誕老人的漲勢已機會渺茫。

近來的經濟數據重燃了全球經濟減緩的擔憂，對股市構成壓力。上週五，道瓊大跌近 500 點，S&P 500 收低 1.9%，創 4 月以來，最低收盤水準。中國公布 11 月工業生產與零售銷售數據均低於預期，為全球股市帶來壓力。

週一，紐約製造業者公布企業活動依舊擴張，但 12 月成長大幅低於預期。紐約州 Fed 銀行公布 12 月製造業指數大幅下降至 10.9，11 月為 23.3，分析師預估為 20.6。

12 月住宅建商信心指數下降至 2015 年 5 月以來低點。儘管上個月抵押貸款利率回檔，但潛在購屋者仍延後購買新屋。12 月住宅建商信心指數下跌 4 點至 56，大幅低於 2017 年 12 月的 74。

最新的經濟數據顯示，在貿易戰風險上升的情況下，北京的經濟可能進一步惡化。過去一年，中美兩國均對對方的數百億美元商品加徵關稅。雙方對智慧財產權的處理及美國貿易赤字擴大，依舊意見分歧。

全球兩個最大經濟體發生貿易爭議，加劇了國際市場動盪。在歐洲，德國 DAX，英國 FTSE-100 與泛歐 Stoxx 600 指數均自 52 週高點下跌逾 12%。

中國上海綜合指數自 52 週高點大跌逾 25%，進入了空頭市場。

分析師說，上週，美國與中國的貿易談判有所進展，但並未能引發股市的漲勢，市場仍具有空頭氣氛。上週，中國宣布將把美國進口汽車的關稅由 40% 降低至 15%，並將再度購買美國玉米與黃豆。但股市再度未重視此一利多發展。

美國聯準會 (Fed) 定於週二與週三舉行政策會議，預期將決議升息，為今年第四次升息。

今年以來，升息及 Fed 積極緊縮的立場，讓股市持續感到擔憂。過去一個月，通貨膨脹與經濟成長的預期消退，投資人因而更加擔憂升息可能過度。

川普總統週一再度抨擊 Fed 的升息政策，他說，Fed 只要考慮再度升息，就應受到批評。