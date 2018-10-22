想獲得伊朗原油制裁豁免？美國開條件：購買量要比歐巴馬時期減少20%以上

按照川普政府最初的計劃，針對伊朗的制裁將從 11 月 5 日起擴大到石油領域。屆時，其石油將被禁止出口。

不過，臨近禁令生效之際，事情似乎起了一些變化。

美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）周日在訪問耶路撒冷期間接受路透社採訪時稱，並不期待進口伊朗石油的國家在 11 月將購買量降至零。但他同時稱，這些買家最終不得不降至零。

值得注意的是，姆努欽話鋒一轉，稱石油買家也可以獲得制裁豁免權，但必須將伊朗石油採購量減少，幅度要超過歐巴馬政府時期（2013-2015）購買量的 20% 以上。

換句話說，各國要想獲得伊朗石油制裁豁免權，將比歐巴馬執政時期更加困難。「我希望，如果我們給予豁免，針對伊朗石油的採購將大幅度減少。」梅努欽說。

至於為何作出了一定讓步，梅努欽也給出了原因：伊朗石油供應減少已經成為影響原油價格的因素之一。

他還駁回了對於油價上漲的擔憂，稱當前的市場價格已經反映出了可能的供應銳減。

自 8 月中旬以來，布油下探至 70 美元獲得支撐後，開啟了一波強勢上漲。因市場對伊朗制裁的不確定性使得資金押注伊朗產量將大幅下滑的同時，沙烏地阿拉伯和俄羅斯的閒置產能並不能夠彌補其缺口，這才使得市場陷入恐慌性上漲。

很明顯，美國政府對於油價上漲非常關切。這背後的原因華爾街見聞此前分析過，油價走高已經帶動美國汽油價格急速上漲，進而有很大可能影響川普及其共和黨的中期選舉選情。

美國的擔憂：俄羅斯

除了油價上漲之外，英國金融時報報導了美國政府的另一個擔憂：俄羅斯可能通過進口伊朗石油再以俄羅斯石油的名義轉手倒賣，來幫助伊朗逃避美國的制裁。

俄羅斯方面反對川普政府此前退出 2015 伊核協議的決定。他們與伊朗聯繫密切，雙方均支持敘利亞阿薩德政權。伊朗石油部長 Bijan Namdar Zanganeh 上周出訪了俄羅斯，就通過增加產出來穩定國際原油市場做了討論。

報導稱，一位川普政府高級官員隔空警告：「我奉勸俄羅斯最好連想都不要想。不幫助伊朗規避美國的制裁才符合俄羅斯的最佳利益。」

本周初，美國安全顧問 John Bolton 將啟程前往莫斯科，與俄方高級官員舉行會晤。他還將訪問亞美尼亞、格魯吉亞和阿塞拜疆。

根據議程，John Bolton 將對俄羅斯方面親自轉達美國退出《中程核力量條約》（簡稱中導條約） 的決定。

中導條約由美國時任總統雷根和蘇聯領導人戈爾巴喬夫於 1987 年 12 月 8 日簽署，是歷史上第一份真正核裁軍的軍控條約。蘇聯解體後，俄羅斯繼承了蘇聯的條約權利和義務。根據該條約，美俄不能擁有、製造或試射射程 300 至 3400 英里的巡航導彈，其中也包含所有路基導彈及攜核導彈。

如果美國退出中導條約，俄羅斯也將跟隨退出。之前俄羅斯總統普丁已經就此作出表態。