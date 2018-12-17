自建機場中轉站！亞馬遜向快遞業邁出重要一步

亞馬遜上周宣布，計劃在得克薩斯州的沃斯堡聯盟機場 (Fort Worth Alliance Airport) 自建一個地區性航空樞紐，為一些每日航班和包裹分類的基礎設施提供支持。

眾多分析師就認為，亞馬遜正在得克薩斯州新建一個航空樞紐，以擴大其在航空快遞領域的業務，這對老牌快遞巨頭 UPS (聯合郵包公司) 和 FedEx (聯邦快遞) 構成了威脅。

摩根士丹利分析師 Ravi Shanker 上周五在一份報告中寫道，亞馬遜新的航空樞紐可能會直接與 FedEx 和 UPS 競爭。他預測，儘管亞馬遜 Air 的服務剛剛推出，但亞馬遜公司向亞馬遜 Air 轉移的業務量，對 UPS 和 FedEx 業務量的增長將帶來約 200 至 300 個基點（2-3%）的負面影響。

Shanker 重申了他對亞馬遜的樂觀態度。他表示，該公司準備通過 40 架波音 767 貨機，從 UPS 和 FedEx 手中奪取市場市佔率。他預測到 2025 年，UPS 和 FedEx 的收入總共將下降 10%。

亞馬遜已經在辛辛那提 / 北肯塔基國際機場建立了一個航空樞紐。儘管亞馬遜表示，它在得克薩斯州的工廠是該公司的第一家此類工廠，但該公司上周也宣布了擴大芝加哥羅克福德機場 (Rockford Airport) 營運的計劃。

據路透社，亞馬遜目前在美國境內至少有 10 個機場部署有飛機，這些飛機主要運輸輕型貨物。在傳統航空貨運場景中，貨運航空公司是相對獨立的承運人角色，對運輸時效的包容度也較高。當快遞公司甚至是電商巨頭自己組建航空公司之後，則可以很好地控制鏈條上的時效。

此外，亞馬遜等電商公司積極布局自建航空物流網路和系統的另一大目的，是節約成本。

花旗集團表示，亞馬遜採用 UPS 和 FedEx 來發貨，平均每個快遞要花費 7.81 美元。如果不使用兩者的派送服務，通過自建物流體系，平均每個快遞可節省 3 美元及以上，一年共減少約 11 億美元開支。

摩根士丹利的 Ravi Shanker 認為，亞馬遜在沃斯堡的航空樞紐可以讓其明年節省 10 億至 20 億美元的成本。

今年以來，亞馬遜的股價一路狂飆，前八個月上漲了 75%，8 月底達到了每股 2,050.50 美元的歷史高點。自那以來，在股市普遍下挫的情況下，該公司股價累計下跌 22%，亞馬遜今年以來的漲幅也回落至 35%。

但反觀傳統的快遞業龍頭，UPS 和 FedEx 今年以來的股價分別下跌 21% 和 29%。