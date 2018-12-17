冬季咖啡銷售增七成 全家推出首家Let’s Cafe旗艦店拚業績

台灣黑金勢力不可擋！看好消費者對於「咖啡、輕食、空間」的偏好持續成長，全家 (5903) 今推出全新店型，將旗下 Let’s Cafe 升格，在台北開出全家便利商店 Let’s Cafe 旗艦店。同步也祭出「專利級」的旗艦版本—Let’s Cafe 新拿鐵。 根據統計，台灣咖啡市場達 700 億，與美國、韓國年平均消耗咖啡量相較，台灣仍有三倍成長空間，顯示黑金市場發展潛力高。經濟部和東方線上調查數據也顯示，過去七年台灣連鎖咖啡店家數成長三成、品牌數成長五成，其中講究「咖啡、輕食、空間」品質的分眾化連鎖咖啡館店數更連三年增加，成為黑金市場中的新勢力。



呼應趨勢，全家 Let’s Cafe 去年底即率超商之先開賣單品咖啡，已創造 200 萬杯、1 億 5000 萬元的佳績；內部分析亦發現黑金咖啡與白金麵包甜點的併買率高達三成。



全家負責新店型研發的綜合企劃本部本部長王瑞峰表示，此次將全家敦新店改造為 Let’s Cafe 首家旗艦店，即是從「咖啡、輕食、空間」全方位加以思考設計，瞄準對咖啡品質、餐飲生活更講究的客層，未來也將視顧客反應及店舖空間可改造性，擴展 Let’s Cafe 旗艦店數。



入冬咖啡銷售進入旺季，更是便利商店的「熱」戰。全家鮮食部部長黃正田表示，熱拿鐵咖啡銷售具有季節指數，冬季業績較夏天高出七成，精進熱拿鐵品質，成為推升黑金咖啡業績的重要戰略。其中，拿鐵是 Let’s cafe 銷售第一的長青品，為了給顧客更佳的口感，歷經 515 天、1.2 萬個小時的研究開發，近萬人的市調測試，推出 Let’s Cafe「專利級」熱拿鐵，且正申請專利審查中，希望可成為 Let’s Cafe 的重要專利資產。

