「消滅」不賺錢的商品！亞馬遜倒逼上游企業改善倉儲和包裝

作為美國最大在線商城的亞馬遜，正在將那些無法帶來盈利的商品拒之門外。

一些大品牌高管和了解亞馬遜想法的消息人士向《華爾街日報》透露，目前，隨著亞馬遜快速增長的同時更加關注盈利，該公司越來越重視「CRaP（Can't Realize a Profit，無法實現利潤）」商品。

這些商品主要是由亞馬遜直接銷售，但由於重量重或體積龐大，導致運輸成本高昂，也造成了利潤微薄甚至虧本。

據在亞馬遜網站上銷售商品的品牌和與他們合作的諮詢公司稱，最近幾個月，亞馬遜已經下架了一些不盈利商品，並向製造商施壓，要求他們改變包裝，生產更適合線上銷售的商品。

此外，亞馬遜還為了降低自身成本，要求更多品牌從他們自己的倉庫發貨。並且同其他零售商一樣，當商品銷路不暢時，亞馬遜不僅會調整庫存，還會將部分小包裝商品移至 Prime Pantry 類別中，消費者可加購這些零散商品來填滿包裹的剩餘空間，以降低運費。

不過也有品牌高管向上述媒體表示，亞馬遜追求盈利能力可能是一把雙刃劍。亞馬遜已迫使他們降低價格並改變包裝，但是這兩種方式都會產生成本。清理或改變他們在亞馬遜上銷售的產品會損害他們的銷售。

但聯合利華首席執行官 Joey Bergstein 也提到，在與亞馬遜談論提高平台銷售產品的盈利能力後，Seventh Generation（製造植物家用產品的聯合利華 PLC 部門）最近幾個月改變了其亞馬遜銷售策略。公司開發了新的產品格式，讓其在線銷售變得更有利可圖。

根據公開資料顯示，2018 財年第第三季亞馬遜收入 566 億美元，低於預期的 571 億美元。第四季收入指引 665-725 億美元，也遠低於預期 738 億美元，對應增速降至 10%-20%。第三季營運利潤高於預期達 37.2 億美元，營運利潤率也從去年同期的 0.8% 增至 6.6%，但第四季營運利潤指引 21-36 億美元，低於預期的 39 億美元。