東森未來將聚焦線上線下及國際化發展 不排除再啟購併計畫

東森國際 (2614) 今(17)日召開法說會，東森集團今年 O2O (Online To Offline，線上到線下)及國際化腳步進展快速，繼今年 5 月收購香港跨境電商草莓網 76% 後，第四季 O2O 布局再下二城，於 10 月取得香港上市自然美 30% 股權，並於同月接收寵物連鎖店原動物王國的資產並以「東森寵物雲」為名重新開張。東森國際董事長廖尚文表示，未來若有好的標的，不排除再啟購併計畫。東森國際今年前三季在併入草莓網的營收後，合併營收為 134.78 億元，較去年同期成長 33.46%；由於第二季出售上海東森企業發展股權挹注盈餘美金 6000 多萬元，使前三季合併淨利 19.82 億元，歸屬於母公司淨利為 16.62 億元，每股盈餘(EPS )2.61 元；前三季每股淨值為 13 元。



廖尚文指出，東森國際奠基的倉儲事業雖受大宗穀物貨櫃運輸波及，每年營運量或有升跌，不過倉儲事業持續以提高營運效率及降低成本等方法致力於獲利之提升；而航運事業目前經營 3 艘巴拿馬極限型散裝貨輪，明年 4 月 2 艘租約到期後，1 艘則將於 2020 年 8 月租約到期，屆時航運事業將全部結束營運。



在轉投資子公司新零售方面，旗下東森購物虛擬通路之零售事業多元通路經營有成，包括有線電視、網路、電話行銷、型錄及 IPTV 五大通路均衡發展，單一通路營收占比已降至五成以下，併購草莓網快速提升跨境網購業績，再收購自然美後，以實體店提供更貼近消費者的服務，一舉完成 O2O 線上到線下全通路的完整佈局。東森購物下一階段除將擴大自營商品範疇外，亦將以東森幣啟動新會員機制，導入新客並喚醒停滯客，持續深化會員的服務。截至 11 月東森購物合併草美網營收達 150 億元，較去年同期成長 45%，持續創業績高峰。



至於新媒體發展方面，日前東森新聞雲獲 comScore 跨平台總瀏覽量、跨平台總造訪次數、跨平台每位訪客觀看頁數及手機月不重複訪客、手機總瀏覽量的五個第一名，近期又展開多元的新事業，包括已推出的大型選秀節目「聲林之王」及現已開始售票並將於明年 1 月上檔之「東森劇場 - 全民大悶鍋」，另「東森寵物雲」寵物連鎖店新開張及經營北捷戶外廣告，相關之營收亦已於 11 月開始挹注。



截至 11 月東森新聞雲營收達 6.51 億元，較去年同期成長 37%，其中單月 11 月營收為 1.19 億元，較去年同期成長 143%，創成立以來的新高。