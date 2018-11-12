東森轉投資東森購物雙11業績破2億元 創19年歷史新高

東森國際 (2614) 轉投資東森購物雙 11 業績傳捷報，單日業績突破 1.4 億元，寫下 15 年來開站以來單日業績最高紀錄。全通路包含電視、型錄和電話行銷等，業績共突破 2 億元，達成倍數成長業績目標，也創下 19 年歷史新高紀錄。東森購物觀察 11 月 11 日當天網路流量，從凌晨零時到中午，流量是平時的三倍，業績是去年同期四倍。於凌晨 0 時到 2 點流量最高，整體流量都在壓力測試可接受範圍，網頁瀏覽操作正常，並無發生當機情況；觀察網路銷售的商品分類，以 3C 跟家電類別的成長最高，以 3C 類別 iPhone、iPad 銷售第一，米家掃地機器人銷量較平日成長 6 倍，安卓系列手機也較平日成長 5 倍。當天出現 5 位百萬刷手，刷最高金額的高達 205 萬元，買了 60 件商品，其次是 161 萬元和 135 萬元，這 5 位百萬刷手幾乎都是購買 APPLE iPhone、iPad 和 Samsung Galaxy 為主。



東森購物網銷售排行第一名 SanDisk Ultra microSDXC 128G 記憶卡、再來依序為 Pure Smile CHOOSY 兩用水嫩浸透唇膜、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙、韓國熱銷泡沫炸彈清潔霸、米家石頭掃地拖地二合一機器人、台酒生技精力湯雙 11 搶購組、美國 NASA 2000x 防彈咖啡燃 so 組。東森購物觀察當日消費的會員輪廓，女性佔七成，男性佔三成，新會員較平常日成長 16%，停滯會員成長 31%。



至於東森購物 10 月合併營收為 13.3 億元，較 9 月份增加 24.6%；前 10 月合併營收來到 132 億元，年增 17%，稅後純益 4.71 億元，年增幅達 74%，每股盈餘 (EPS)4.62 元，全年獲利將優於去年且創新高，未來面對海外市場還會有更多布局計劃。



東森購物曾在 10 月 8 日舉辦暖身特別日，祭出 LINE Points 點數回饋，再配合刷卡金回饋、東森幣 10% 回饋，單日營收衝上 1.2 億元，11 月 11 日業績一舉衝上 1.4 億元再寫新頁，是東森購物網開站 15 年以來單日業績歷史新高。全通路業績則是突破 2 億元，創 19 年開台歷史紀錄。



至於全球最大美妝品牌跨境電商草莓網，自今年五月接手，在全球電子商務中心王志仁執行長的帶領下，業績突飛猛進，雙 11 交出亮麗成績單，草莓網台灣區營業額 69.1 萬，較去年同期成長 2022%，不論是營業額，在件數、訂單數和客戶數方面，都是大幅度的成長。



此外，11 月 11 日當天電視購物舉辦 180 秒剁手亂賣會，全新型態的電視購物呈現方式，180 秒銷售一樣商品，一賣完就立刻換商品賣，商品輪番上陣，全是破盤價 1,111 元，銷售節奏快，從晚上八點到十點，短短二小時時間，共銷售 30 項商品；東森購物表示，電視通路當天出貨量超過 3 萬件，較平日成長 50%。

