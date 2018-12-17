華映總座致員工的信：將重建更生

大同集團旗下面板廠華映 (2475-TW) 總經理林盛昌今 (17) 日在給全體員工的信中指出，重建更生並非口號，必須進行徹底改造與精實計畫，才能讓華映跌倒後再爬起來，並讓債權銀行支持公司重整更生，且危機也是轉機，請託全體同仁能團結一致、凝聚向心力，共同度過難關。

林盛昌在給全體員工的信中指出，今年景氣受到面板供過於求、美中貿易戰、中國股市崩跌等因素影響，使面板價格超跌，需求萎縮，造成公司營運與資金周轉陷入困境。為保障同仁、公司與股東的最大利益，向法院聲請公司重整及緊急處分，透過營運模式調整優化，重建更生。

林盛昌透露，自己與各主管在這幾天，馬不停蹄與客戶及供應商進行協調，盼客戶與供應商能全力支持華映度過難關，讓公司可順利量產出貨，達成公司、客戶與供應商的三贏局面，請託全體同仁能團結一致、凝聚向心力，並轉化為自己對外協商的堅實後盾。

林盛昌表示，接下來，會找各單位密集檢討各項提升競爭力、降低費用、增加現金流入的有效對策與方案，並徹底落實執行。重建更生並非口號，必須要進行徹底的改造與精實計畫，才能讓華映跌倒後再爬起來，才能讓債權銀行支持華映進行重整更生。

林盛昌在信中也提到，危機也是轉機，華映 40 多年來面臨多次危機與挑戰，都能一一克服，相信這次在大家同心努力下，一定能在最短時間內調整步伐、漸入佳境，盼大家能 繼續信任公司、堅守崗位，共同度過難關。