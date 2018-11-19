〈東森入主自然美〉斥約35億元拿過半股權 拚成全球華人美妝品牌

東森集團今 (19) 日正式宣示入主國際知名美容品牌「自然美」，東森集團總裁王令麟示警，電商真正的紅海時代明年將到來，全球通路都在進行線上線下整合，發展自有品牌是必走之路，這次泛東森集團 (含東森國際) 共斥資約 35 億元取得 55% 自然美股權，目標要建構起強大的美妝保健美麗聯盟，並將自然美發展成全球華人的美妝品牌。

王令麟說明，目前泛東森集團取得約 55% 自然美股權，其中東森國際 (2614-TW) 投資約 16 億元，而集團其他事業體合計投資約 17-18 億元。

今年東森美妝品銷售營業額約 25 億元左右，明年有望上看 33 億元，而保健品今年營業額已達 35 億元，成為集團兩大成長引擎，王令麟高度看好美妝和保健的市場，不過，「過去都是賣其他人的品牌，與自然美結盟後，將列為東森平台上首選推廣的產品」。

王令麟也設下短中期目標，明年美妝保健品合計銷售額上看 85 億元，2020 年更要上看 100 億元。

自然美是國際知名美容品牌，1972 年由蔡燕萍博士創立，截至目前全球共有逾 1000 家門市，去年營收約 4 億港元，獲利約 1 億港元，在東森入主自然美後，未來董事長將由雷倩出任，台灣和大陸各自然美附屬子公司董事長由廖尚文出任，總經理由林燕玲擔任。