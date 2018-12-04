全家高雄物流中心完工 店取運能增3成 低溫包裹運能將倍增

全家 (5903-TW) 今 (4) 日宣布，物流大投資計畫第一階段－斥資 10 億元建置的高雄岡山多溫層物流中心竣工，全家總經理薛東都表示，電商店取單日運能將可因此提升 30%，也是提前為全家 2020 年全台 4000 間目標的配送需求布署。

全家高雄物流中心竣工後，可有效提升常溫 EC 的日處理量和配送效率，電商店取單日運能提升 30% 至 33 萬件，同時，低溫包裹運能倍增。

全家強調，冷凍電商物流因投入成本高，市場服務提供者少，樂觀看待全家冷凍店取將以差異化服務，將成下一階段電商經濟中的小金雞。

目前全家冷凍店取服務合作廠商包括創業家兄弟 (8477-TW)、東森購物和愛上新鮮等。

全家高雄物流倉總面積 8000 坪，占地 5000 坪，建物規模每層 2550 坪，共有地下一層和地上二層，2016 年 9 月規劃、2017 年 8 月動土，今日竣工，設有常溫 EC 倉和冷凍倉。

同時，全家南部岡山鮮食中心因應冷凍調理食品需求上升，也增闢冷凍食品生產線。

全家也說明，第二階段布局是預定在 2020 年於台中、花蓮建置多溫層物流綜合中心，第三階段則是在北部建置第三物流中心，擴大倉儲空間、配送運能。

據統計，近 5 年來，全家店取包裹件次年增 2-3 成，去年達 8000 萬件次，今年上看 1 億件次，其中，低溫包裹取貨的成長力道強勁，今年累計件數較去年同期成長達 8 倍，後市成長潛力大。