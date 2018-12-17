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豐田汽車 預估連續三年創下銷量新高紀錄

TOYOTA (圖片來源：AFP)
TOYOTA (圖片來源：AFP)

豐田汽車在週一 (17 日) 發表了 2019 年的生產及銷售計劃。預估包含大發工業與日野自動車在內的整個豐田汽車集團，在 2019 全球的銷售數字年增 2%，達到 1076 萬輛。如果達成這個銷量目標，將會是連續 3 年更新記錄，接連 6 年突破 1000 萬輛。而日本將於 2019 年 10 月調升消費稅，中國則在今年 7 月調降進口車關稅，還有新車款陸續上市，都可望幫助衝刺銷量。

豐田集團在 2017 年的全球總銷量，創下有史以來的最高紀錄 1038 萬輛。預估 2018 年的全球總銷量將年增 2%，達到 1055 萬輛，更新去年的記錄。

雖然豐田預估 2018 年在日本的銷量會下滑 4%，但是在中國與亞洲市場呈現 2 位數的成長率，Hybrid 車種在歐洲與中南美市場也有亮眼的表現。

中國汽車市場雖然有所衰退，但是豐田汽車旗下的豪華汽車品牌 LEXUS 在中國則是大幅成長。在今年 7 月，中國政府宣布調降進口車關稅後，LEXUS 的銷量大幅成長 3 成，明年的銷量也受到看好。2019 年 TOYOTA 更將在中國推出 COROLLA 與 LEVIN 的 PHV(Plug-In Hybrid) 車款，後市看好。

頗受國內消費者青睞的豐田汽車旗下豪華品牌 LEXUS，總代理和泰汽車 (2207) 在上月底發表了 LEXUS 小型 SUV UX 車系，由於入門款只要台幣 139 萬、加上外型設計吸引年輕族群帶動銷量，限量 50 台 159 萬的 F SPORT 版更在發表前就已經秒殺。在 2019 年第 1 季更將引進 Hybrid 動力的 UX 250h，勢必會有很高的能見度。

LEXUS UX 250h (圖片：翻攝自LEXUS官網)
LEXUS UX 250h (圖片：翻攝自 LEXUS 官網)

TOYOTA 車系今年在國內車市也是動作頻頻，9 月推出日本進口掀背車 AURIS，11 月推出日本原裝進口的新款暢銷豪華房車 CAMRY (國產僅剩上一代 2.0 升汽油款)，還有日本進口 SUV 銷售冠軍的 RAV4(也是目前 TOYOTA 在北美賣的最好的車款) 也將在 12 月進行大改款，相信屆時國內消費者將貢獻不少銷量。

豐田汽車 (7203-JP) 今 (17) 日在東京的股價表現，收盤時上漲 0.16% 股價 6,840 日圓

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