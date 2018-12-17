豐田汽車 預估連續三年創下銷量新高紀錄

豐田汽車在週一 (17 日) 發表了 2019 年的生產及銷售計劃。預估包含大發工業與日野自動車在內的整個豐田汽車集團，在 2019 全球的銷售數字年增 2%，達到 1076 萬輛。如果達成這個銷量目標，將會是連續 3 年更新記錄，接連 6 年突破 1000 萬輛。而日本將於 2019 年 10 月調升消費稅，中國則在今年 7 月調降進口車關稅，還有新車款陸續上市，都可望幫助衝刺銷量。

豐田集團在 2017 年的全球總銷量，創下有史以來的最高紀錄 1038 萬輛。預估 2018 年的全球總銷量將年增 2%，達到 1055 萬輛，更新去年的記錄。

雖然豐田預估 2018 年在日本的銷量會下滑 4%，但是在中國與亞洲市場呈現 2 位數的成長率，Hybrid 車種在歐洲與中南美市場也有亮眼的表現。

中國汽車市場雖然有所衰退，但是豐田汽車旗下的豪華汽車品牌 LEXUS 在中國則是大幅成長。在今年 7 月，中國政府宣布調降進口車關稅後，LEXUS 的銷量大幅成長 3 成，明年的銷量也受到看好。2019 年 TOYOTA 更將在中國推出 COROLLA 與 LEVIN 的 PHV(Plug-In Hybrid) 車款，後市看好。

頗受國內消費者青睞的豐田汽車旗下豪華品牌 LEXUS，總代理和泰汽車 (2207) 在上月底發表了 LEXUS 小型 SUV UX 車系，由於入門款只要台幣 139 萬、加上外型設計吸引年輕族群帶動銷量，限量 50 台 159 萬的 F SPORT 版更在發表前就已經秒殺。在 2019 年第 1 季更將引進 Hybrid 動力的 UX 250h，勢必會有很高的能見度。

LEXUS UX 250h (圖片：翻攝自 LEXUS 官網)

TOYOTA 車系今年在國內車市也是動作頻頻，9 月推出日本進口掀背車 AURIS，11 月推出日本原裝進口的新款暢銷豪華房車 CAMRY (國產僅剩上一代 2.0 升汽油款)，還有日本進口 SUV 銷售冠軍的 RAV4(也是目前 TOYOTA 在北美賣的最好的車款) 也將在 12 月進行大改款，相信屆時國內消費者將貢獻不少銷量。

豐田汽車 (7203-JP) 今 (17) 日在東京的股價表現，收盤時上漲 0.16% 股價 6,840 日圓。