2018-2019日本年度風雲車大賞 Volvo連續兩年奪冠

日本車壇的年度盛事，日本年度風雲車大賞 (Car of The Year Japan) 今 (7) 日發表了今年的得獎名單，第 1 名由瑞典國寶富豪汽車「XC40」獲得，這也是富豪汽車連續兩年獲得此殊榮。

2018~2019 日本年度風雲車大賞的評選對象，是 2017 年 11 月 1 日~ 2018 年 10 月 31 日在日本國內發表的新車。在最後的評選階段，由 60 位的評選委員自 27 輛獲得提名的車款當中，投票選出前 10 名最佳車款。

這 60 位評選委員，有汽車評論家、媒體人，還有學者等組成。

今年的票選結果如下：

第 1 名：VOLVO XC40 (363 分)

第 2 名：TOYOTA COROLLA SPORTS (314 分)

第 3 名：VW POLO (197 分)

第 4 名：TOYOTA CROWN (170 分)

第 5 名：MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (156 分)

第 6 名：MAZDA CX-8 (111 分)

第 7 名：ALFA ROMEO STELVIO (106 分)

第 8 名：BMW X2 (47 分)

第 9 名：HONDA CLARITY PHEV (36 分)

註) 今年 SUBARU (車款：FORESTER) 在 11 月 9 日時，婉拒受獎。

HONDA CLARITY PHEV (圖片來源：AFP)

創新獎項：HONDA CLARITY PHEV

感動獎項：BMW X2

小型車輛獎項：DAIHATSU MIRA TOCOT