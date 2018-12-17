為英國無協議退歐做準備 歐盟或宣布將現行協議延長6-9個月

在英國首先特蕾莎 · 梅結束歐盟之行，兩手空空的回英國後就曾表示，「正在為無協議脫歐做準備，準備工作正加速進行」。而梅的談判對手，強硬的歐盟方面也做了類似的表述。

據 Politico 最新報導，歐盟委員會主席容克上周四稱，歐盟委員會將提出「無協議脫歐」的應對計劃，為英國在沒有達成協議的情況下脫離歐盟做好準備；一位歐盟外交官對上述媒體稱，歐盟委員會將提出「在幾個敏感領域實現軟着陸」的安排，歐盟將單方面宣布將目前的協議延長 6 至 9 個月。

至於歐盟認為的「敏感領域」有哪些內容，Politico 表示，首先是居住在歐盟的英國公民的身份問題，因為他們需要時間來弄清楚成為（歐盟以外的）「第三國」公民意味著什麼。第二是交通方面，目的是維護歐盟和英國在陸海空交通方面的基本連通性。

還有一個領域是金融服務，因為如果目標是避免金融危機，就不應該中斷任何資金流動，而金融危機或許是英國退歐後，歐盟最不希望看到的事情。

另一名歐盟外交官表示，「預計英國也會這麼做」。歐盟委員會定於 12 月 19 日（本周三）公布「無協議退歐」的應對計劃。

早前英國金融時報報導，一些外交官透露，在上周三和周四的歐盟峰會結束後，英國首相梅威脅德國總理默克爾、法國總統馬克龍和歐盟委員會主席容克以及歐洲理事會主席圖斯克，如果她得不到任何妥協，其他歐盟國家領導人不同意討論脫歐協議改動，她可能下周提前讓議會就脫歐協議投票，任由議會可能否決協議。

歐盟高官反對進一步談判，因為他們覺得英國的請求是企圖修改脫歐協議。在晚宴的討論中，一些歐盟領導人明確表示，希望儘快英國議會就協議達成決定，並且幾乎不相信，如果歐盟做出讓步梅能讓協議得到議會多數支持。

歐盟委員會主席容克在上周五舉行的新聞發布會上表示，不希望讓英國感覺到有任何形式重新進行談判的可能性。盧森堡首相 Xavier Bettel 也表示，他寧願英國舉行第二次公投，也不願歐盟讓步。

而據多家媒體報導，特蕾莎 · 梅將在當地時間周一的講話中重新強調對二次公投的反對：「給我們的政治帶來無法挽回的破壞，因為它會向數百萬計相信民主的人們證明，我們的民主蕩然無存，它會在最需要團結的時候，進一步分裂我們的祖國。」

英國央行在 11 月底發布的最新一份金融穩定報告中，就警告了英國走向「無協議脫歐」的風險——將引發比 2008 年金融危機更嚴重的經濟衰退。極端情況下，未來五年英國 GDP 至多下降 10.5%。具體表現為：如果「無協議脫歐」，英國經濟將在脫歐後萎縮 8％；英國房價暴跌 30%；英鎊貶值幅度可能達到 25%。