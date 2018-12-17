俄羅斯再度升息 全球最厲害的央媽或許是這位女行長

在按計劃升息的同時，川普對聯準會施加的壓力也引起廣泛關注。但是實際上在俄羅斯央行行長面前，聯準會升息所面臨的壓力甚至不值一提。

因擔憂通膨加速，12 月 14 日俄羅斯央行宣布，將基準利率上調 25 個基點至 7.75%。這一決定讓市場相當意外，在此前彭博對分析師的調查中，絕大部分人預期利率維持 7.50% 不變。

俄羅斯央行聲明稱，外部環境的不確定性仍存，增值稅上調也即將來臨。考慮到這些因素對通膨和經濟的影響，將考慮進一步升息。

這也是俄羅斯央行年內第二次升息。9 月 14 日，俄羅斯央行意外升息 25 個基點至 7.50%，為俄羅斯 2014 年 12 月以來的首次升息。

此前美國總統川普曾多次抨擊聯準會主席鮑威爾，認為聯準會的升息計劃是美國經濟增長的威脅。在俄羅斯央行升息背後，考慮到第三季 GDP 年增率增速較第二季的 1.9% 大幅放緩至 1.3%，央行行長 Elvira Nabiullina 面臨的壓力可想而知。

事實上這也不是 Nabiullina 這位現年 55 歲的女行長第一次面臨棘手問題，早在 2013 年她上台時，油價的崩潰就成為她首先要面臨的難題，緊接着油價又出現大幅上漲，隨後俄羅斯又遭到美國制裁，盧布貶值 50%，這些極為複雜的國內外環境，伴隨著 Nabiullina 的整個行長生涯。

也正是由於在這種極端環境中掌舵俄羅斯貨幣政策的能力，讓 Nabiullina 位列「世界最有權勢」女性行列。

在近期《富比世》發布的全球最有權勢的 75 人榜單中，俄羅斯總統普丁高居第二位。而在同時發布的全球最有權勢女性榜單中，Nabiullina 位居第 49 位。2014 年，在《富比世》全球最有權勢女性榜單中，他首次以第 72 名入榜。

在英國《銀行家》雜誌去年的榜單中，Nabiullina 也被列為歐洲地區年度央行行長。在該雜誌看來，Nabiullina 控制俄羅斯通膨的能力突出，這是她能夠入選的原因。「這位央行行長的行動，令通膨由 2015 年的 12.9% 回落至 2016 年的不到 6%。」

而據國際貨幣基金組織數據，在蘇聯解體之後，在 Nabiullina 掌舵央行的時期，是俄羅斯通膨首次回落至 6.1% 以下。