日立英國核能發電事業 計劃恐遭凍結

外電報導，日立製作所 (6501-JP) 在英國的核能發電事業，傳出新建核電廠的計劃可能遭到凍結。由於建設費用的大幅增加，各方對於未來能否獲利抱有疑慮，也進而影響到資金的取得。英日兩國政府將進行討論，在明年初作出最後決定。

根據相關人士指出，日立已經向日本政府傳達計劃將遭凍結的可能性。但是目前並無具體時間表。會對該事業的收益性進行仔細評估，也保留計劃重新啟動的可能性。

這個核電廠興建計劃，由日立的英國子公司「Horizon Nuclear Power」經手，總工程費超過 3 兆日圓。預計於英國中西部的安格爾西島 (Isle of Anglesey) 上興建兩座核子反應爐，在 2020 上半年啟用。

日立在今年的 6 月 4 日開始，與英國政府展開正式討論。決定超過 3 兆日圓的總工程費當中，由英國政府提供超過 2 兆日圓的融資，剩下的 0.9 兆日圓由「日立」、「英國政府及企業」、「日本的政府相關金融機關及日本企業」三者各負擔 0.3 兆日圓，對 Horizon Nuclear Power 進行增資。而日立也將在 2019 年，對該項事業的存廢作出最後的判斷。

日本首相安倍晉三與英國首相梅伊，可能就此問題在明年 1 月展開會談。會談的結果，將影響日立後續的動向。

先前才傳出三菱重工業 (7011-JP) 由於工程經費暴增近 2 倍，放棄在土耳其的核能電廠興建案；2016 年，越南國會也宣布終止由日本及俄羅斯主導，在該國中南部寧順省的核電廠興建計劃；同樣在 2016 年，立陶宛也凍結了日立 GE 核能公司 (Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.) 在該國的核電廠興建案。這些消息，也一再打擊安倍政權主打的核電設備出口經濟成長戰略。

日立 (6501-JP) 今 (17) 日在東京股市的表現，日本時間 11:30 時上漲 0.15% 股價 3,257 日圓。