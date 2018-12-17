營運好轉 陽明股價走揚 歐洲線運價維持高檔

受到美中貿易提前拉貨影響，陽明 (2609) 董事長謝志堅日前表示，先前 11 月時貨主搶出貨至美國，導致壓縮歐洲航線出貨，隨著 G20 中美協議休兵 90 天後，市場出貨高峰減慢腳步，近期美國線運價有微幅下修，不過運價較以往同期仍維持在高檔，而遭擠壓的歐洲線近期出貨恢復將先前延遲的貨量出貨，使得近期歐洲線貨載出現熱潮，船隻裝載率有 9 成～9 成 5，運價跟著上漲，是往年 12 月看不到景象，估計這一波出貨旺季可延續到農曆年前，加上陽明海運今年 9 月已開始出現單月獲利，在油價下跌，以及明年供需趨於平衡以及船隻套舊換新有利節省成本下，激勵陽明今 (17) 日盤中股價走揚。陽明總經理林文博日前表示，IMF 估今年與明年經濟成長率都是 3.7%，而全球海運三大研究機構 Alphaliner、Drewry、Clarkson 預測，需求成長率將會略微超出供給成長率 0.1-1.1%，供需比率愈趨平衡，加上預估油價將較將今年低，對於明年營運持正面看待。



林文博指出，陽明今年透過航線優化、挑貨，做貢獻度管理，產生約 6,600 萬美元效益，過去市場好的時候高價租進的 20 艘船舶，今年第四季租約開始陸續到期還船，今年估節省 900 萬美元船租，明年節省 2,600 萬美元，後年節省 1,500 萬美元，有利船舶成本逐年降低。



針對國際海事組織（IMO）的限用低硫油要求，陽明新造船與租賃船各 10 艘都已決定加裝脫硫器，至於油價走勢部分，今年累計到 11 月為止，船用燃油較去年上漲約 33%，12 月比 11 月下跌約 17%，油價下跌的節省成本將在 12 月財報呈現，至於明年一月將有更明顯效益。

