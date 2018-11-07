長榮海、陽明等9家業者發展區塊鏈作業平台 提供更創新便捷之服務

陽明海運 (2609)、長榮海運(2603) 與國際航港產業相關業者等 9 家，昨 (6) 日與軟體解決方案廠商 CargoSmart Limited 於上海共同簽署一份聲明，宣告將合作開發全球航運商務網絡 Global Shipping Business Network (GSBN)。全球航運商務網絡 (GSBN) 運用區塊鏈技術並以開放式數位平台的形態呈現，合作計畫參與者包括陽明海運、長榮海運、達飛海運、中遠海運集裝箱運輸、東方海外貨櫃航運 5 家航商，另外包含杜拜環球港務、和記港口集團、PSA 國際港務集團、上海國際港務集團等碼頭營運商，以及軟體解決方案廠商 CargoSmart Limited 一起合作。憑藉著新發展的數位網絡平台將可建立航運數位生態鏈，連接所有相關業者，包括航商、碼頭業者、海關、託運人和物流服務提供商，以實現供應鏈中的合作創新和數位轉型。



貨櫃運輸的特性包含各種實體物流運送環節及跨國的數位資訊交換，海運業者不斷地嘗試創新技術以達到大量資訊傳輸的效果。而這個合作計畫將提供一個以創新科技加快跨產業間資訊傳輸的平台，而各合作成員也冀望能攜手建立該平台的標準作業程序，無縫接軌地連接各方資訊，正確有效率地共享和交換相關訊息，以達成貨流及資訊流快速到位，全球貿易及物流成功轉型的目標。



GSBN 此一合作計畫的第一個設計雛形預計於 2018 年 12 月開始提供服務，除了透過彼此的合作，縮短傳統海運繁雜的文件作業流程，更可以藉由文件的數位化，讓運送過程中各相關單位的資料更有效率以及更精準地的傳遞資訊。

