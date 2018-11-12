高油價襲擊陽明連虧3季 惟虧損收斂暗示長期展望偏樂觀

陽明海運 (2609-TW) 今 (12) 日在貨櫃航商中率先公布第 3 季財報，儘管連虧 3 季，但第 3 季虧損幅度較上季減少約 76%；陽明表示，主要是因燃油成本較去年同期大增 40 億元，實際上第 3 季旺季營運量 140.7 萬 TEU，季成長 9.19%。

陽明第 3 季稅後純損 9.1 億元，差於去年同期獲利 12.64 億元，每股虧損 0.35 元；累計前 3 季虧損 66.74 億元，每股虧損 2.57 元。

陽明指出，前 3 季合併營收 1033.49 億元，年增 4.12%，營運量 392.3 萬 TEU，年增 11.35%，不過，由於燃油價格持續上漲，前 3 季平均燃油價格年漲 28.38%，導致總燃油成本年增多達 40 億元，進而造成虧損。

展望本季，陽明認為，在美中貿易戰衝突下，中國貨主提早出貨產生急單挹注，裝儎率和運價都有不俗的表現，而歐洲線也因為中國十一長假後復工速度快，貨量恢復滿儎，運價同樣呈現平穩趨勢，營運持續漸入佳境。

而根據國際知名海運顧問機構 Alphaliner 最新資料，明年海運市場需求將超越供給，供給成長年增幅 3.9%，需求成長年增 4.3%，陽明預期，未來發展將趨於樂觀。

就長期展望來看，陽明看好亞洲新興國家的未來發展，旗下好好物流在越南、印尼成立子公司，藉此整合貨櫃航運上下游產業鏈，也在東南亞國家進行策略性的投資，包括 5 月和港務公司與當地業者於印尼泗水成立合資公司，投資經營貨櫃堆場和倉儲設施等物流業務，也與港務公司、德翔海運、台灣航業和中華郵政共同成立台源國際控股。

此外，陽明明年將有 4 艘 14000 TEU 長租船加入營運，且 7 艘高價長租船陸續屆期解租，可進行船隊的汰舊換新並降低單位成本。