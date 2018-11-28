磐儀Q3雙率彈跳 本業獲利寫5季新高 前三季轉盈 Q4續攻

磐儀 (3594) 上季財報繳出佳績，本業獲利來到 5 季新高，並扭轉上半年虧損局面，前三季 EPS 為 0.19 元。展望第四季，因傳統旺季來臨，加上有智能巡檢解決方案訂單挹注，雖面臨英特爾處理器缺貨影響，但匯率環境轉佳，持續獲利可期。此外，在美中貿易戰陰霾中，磐儀評估影響不大。目前該公司主要產能在中國大陸深圳廠，擁有兩條 SMT 線，半數板卡在當地出貨，另一半板卡以台灣協力廠為主，台北則以後段組裝產能為主。近年磐儀積極搶進物聯網商機，系統業務與板卡業務佔比約五五波。



該公司第三季營收 3.8 億元，較上季的 3.84 億元與同期的 3.87 億元略減，不過，因毛利率跳升至 35.82%，季增 2.54 個百分點，較同期更跳增 13.5 個百分點，創 5 季新高，營益率也從上季的 1.27% 大幅成長至 4.66%，較同期的 - 23% 轉盈，本業獲利 0.18 億元創 5 季新高。



展望第四季，因傳統旺季的加持，加上新單挹注，該公司對業績表現審慎樂觀，認為整體下半年將優於上半年。不過，10 月業績偏淡，以 1.21 億元較上月減少 19%，年減亦逾 2%，可能是受到處理器缺貨影響，不過，公司認為，在匯率環境轉佳，加上原料價格已開始鬆動，以及高毛利產品出貨帶動產品組合轉佳，持續獲利可期，明年進一步尋求成長。