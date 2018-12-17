〈金管會立院備詢〉政府前瞻預算遭爆補助大同、福華

大同子公司華映、綠能財務危機連環爆，但立委賴士葆今 (17) 日立法院財委會上爆料，政府力推前瞻基礎建設計畫，但是，前瞻預算卻補助大同 2400 萬元、旗下福華電子 1500 萬元，「原來前瞻預算的錢都拿去補助給要倒的企業，真的很前瞻。」

華映聲請重整，綠能則向經濟部申請債權債務協商，賴士葆表示，兩家爆發財務危機的公司都是大同的子公司，其中，華映還無預警停工，公司陷入混亂，但是，與華映屬於關係企業的大同和福華，卻分別接受前瞻預算一期的補助，分別補助 2400 萬元和 1500 萬元，顯示國發會欠缺橫向聯繫。

前瞻基礎建設四年 4200 億元分三期執行，其中，第一期預算預計花費 1070.708 億元，但卻補助了大同、福華，賴士葆痛批，原來前瞻預算的錢都拿去補助給要倒的企業，真的很前瞻。

金管會主委顧立雄表示，前瞻預算不是他的決策項目，但是，大同和福華還是在正常營運，不過，金管會會啟動監視措施，關注集團之間擴散的影響。

立委余宛如則詢問，14 家債權銀行團今天要開會，但重整後債權債務會停下來，相關影響不是只有銀行，金管會是否會贊成銀行團反對重整的意見？

顧立雄表示，是否申請重整，或是銀行團意見如何，相信銀行團會有專業評估，金管會不適合針對個案做指示或表達意見，對於銀行團的評估，監理機關予以尊重。

銀行在華映以及綠能的曝險金額大約是 169 億元，據統計，最大債權銀行台銀授信餘額約 22 億元，京城銀行 21 億元，均為有擔保借款，其他像是華南銀行、合庫等，都有對華映 3~4 億元的授信放款，但多數是參與聯貸，銀行團今天將召開債權人協商會議，請華映說明清楚債務重整計畫，若重整計畫不利銀行債權確保，將不排除向法院出具反對重整意見。

至於綠能的部分，因為還在經濟部紓困當中，所以銀行與綠能之間還有協商的空間。