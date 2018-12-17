〈金管會立院備詢〉大同子公司財務危機連環爆 啟動5大監視措施

大同集團子公司華映、綠能接連傳出財務危機，金管會主委顧立雄今 (17) 日在立法院表示，金管會將啟動 5 大面向監視措施，包括員工權益、投資人權益、銀行債權、供應商影響、集團之間的擴散等。

大同集團子公司華映、綠能雙雙面臨財務困境，金管會統計，全體銀行對兩家公司授信總曝險額達 169 億元，顧立雄上周五表示 6 成有十足擔保，不擔心對我國銀行產生太大傷害。

但外界仍關切，大同欲藉此操作使股價下跌，以此逼退市場派股東，顧立雄今天重申，這涉及大同股權本身，因為市場派跟公司派涉及到的是大同的股票誰多、誰少的問題，屬於大同本身的經營權之爭，但主管機關關注的是資訊揭露，作為主管機關立場，應該關切的是在整個資本市場運作下的健全性。

顧立雄強調，會針對這兩家公司跟整個大同集團啟動監視措施，包括資訊揭露，華映與綠能員工權益保障、投資人資訊接露權益保障，以及銀行債權部分，銀行不管有擔保、無擔保等，或者供應商影響、集團之間擴散，都希望能夠妥適處理。

其中，華映昨日還爆出兩廠區停工消息，上千名員工恐慌，對於員工權益該如何保障，顧立雄表示，華映已提 6 億元信託，後續如何做，每個動作只要有影響到都要作訊息揭露。

此外，綠能、華映財務危機所衝擊，大同集團今天再見四檔個股亮燈跌停，顧立雄認為，大同跟兩家公司股價波動也會在監視範圍之內，但所有的資本市場最後都回到基本面，包括最後整個全球經濟放緩也會影響到全球股市。