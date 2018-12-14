華映、綠能曝險總額169億元 顧立雄：6成具十足擔保

大同集團子公司華映、綠能雙雙面臨財務困境，金管會統計，全體銀行對兩家公司的授信總曝險額超過 100 億元、達 169 億元，金管會主委顧立雄表示，就我所知有 6 成有十足擔保，不擔心對我國銀行產生太大傷害。

此次華映、綠能案，國銀踩雷逾百億元，金管會統計，截至 11 月底，共有 14 家本國銀行有對華映、綠能辦理授信，總計授信餘額為新台幣 169 億元。其中有擔保授信為 114 億元 (占 67%)、無擔保授信為 55 億元 (占 33%)。

金管會強調，截至 10 月底，這 14 家踩雷銀行的備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率平均數為 553％，平均稅前純益為 97 億元，風險承受能力無虞。

據了解，台灣銀行主辦的華映聯貸案逾 67 億元，有 9 家銀行參貸，台銀證實，確實有主辦過華映的聯貸案，雖然華映都有在還款，但都一直借新還舊，雖然皆以皆以廠房與機械設備作為擔保品，但仍將盡速要求華映說明公司與財務重整計畫。

京城銀與兩家公司皆有往來，京城銀表示，其中，與華映的往來 21 億元，綠能的部分則因為還在向經濟部申請債務協商紓困，尚不宜對外揭露個案詳細資料。不過據了解，京城銀對華映、綠能兩家公司的總曝險逾 40 億元。

顧立雄表示，初步掌握到，各銀行在華映、綠能的授信有 6 成以上都有十足授信擔保，不擔心對我國銀行產生太大傷害。

此外，由於昨日大同集團下子公司連發兩大重訊，外界質疑大同欲藉此操作使股價下跌，以此來逼退市場派股東，對此，顧立雄表示，華映、綠能這二家變更交易方式在 101、102 年就已發生，綠能股價也早就跌到 3 元。「是不是故意把公司股價打爛，我看不出這麼有遠見。」

金管會表示，將持續督促債權銀行評估相關授信資產、採取必要的債權保全程序。另如債務人向經濟部工業局提出紓困申請，則依「中華民國銀行公會會員辦理經濟部移送企業債權債務協商案件自律規範」辦理。