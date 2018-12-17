多頭分析師：道瓊重挫可能讓你害怕 但此刻更應買進

投資人是否因美股下跌而感到沮喪？害怕壞消息？或許你並不寂寞。因為波動性總是讓人們感到恐懼，但一派華爾街分析師認為，在目前市況下最好的方法：進場買股。



Fisher Investments 創辦人兼執行總裁 Ken Fisher 指出，目前的風暴核心是「殖利率曲線」。市場頻傳可能出現「倒掛」，也就代表著經濟衰退即將到來。聽來很可怕，但這恐怕是錯誤的。

市場近期常引用的 5 年期美國公債殖利率減去 2 年期利差觸及 0%，已近乎倒掛。沒錯，2 年期殖利率高於 5 年期，出現「倒掛」，但這不是預測經濟常用的比較基準。



殖利率曲線的基本意義來自與銀行貸款的關係。銀行以短期利率借款，用於提供長期貸款，然後從其中的利差獲利。2 年和 5 年的利率幾乎根本不適用，因為幾乎沒有銀行買進這些期限的債券。



Ken Fisher 指出，例如，5 年期減去 2 年期的差價從來不是美國經濟諮商局 (The Conference Board) 預測的經濟領先指標或其前身或其他指標。該局使用的領先指標總是使用 10 年期殖利率減去非常短期的隔夜利率。

10 年期是長期貸款的最合理指標，而大多數銀行資金往來是短期的。而這種利差現在並沒有接近倒掛。即便真的出現倒掛，也不是倒數計時指標，只是一個訊號，代表如果聯準會 (Fed) 無法修正路徑，信貸將最終凍結。所以，別太緊張。



Ken Fisher 表示，同樣地，對美中貿易風暴要冷靜觀。這些關稅實際上是全球 GDP 成長的微小因素。對小型負面因素過度歇斯底里總是多頭的良機。



對於加拿大逮捕華為財務長孟晚舟並可能引渡美國的案件也一樣。這場風暴會破壞川普總統的貿易休戰計劃。但調查她為何被捕需要時間，審判可能需要幾年時間，然後是上訴，最終慢慢會對市場失去衝擊性。而且中國領導人不會讓這件逮捕案破壞他們認為不符合利益的貿易協議。

Ken Fisher 說道，雖然股市的下跌讓投資人發現到處都有問題，而且大多是政治問題。義大利預算爭議接近妥協，債務擔憂漸趨平緩。而儘管手法笨拙，英國仍在不斷推動脫歐。



茶壺中風暴的最終後果是不確定性轉為多頭。市場修正後往往出見大幅反彈。自 1926 年以來，在經過 10% 至 20% 的修正後的 12 個月內，美股的平均回報率為 34%。這個數字還不包括股利，因為每日總回報數據不會延伸到那麼遠。如果加上股利息，回報率會更高。

類似於 2018 年即將形成的從持平到負面的這種走勢，自 1926 年以來，每當美股在曆年內回報率為 -5% 至 5% 之間時，次年的回報率平均為 24%，包括股利。