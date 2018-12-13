美墨邊境預算僵持不下 美國政府恐再度關門

當地時間周二，美國總統川普與眾議院民主黨領袖佩洛西 (Nancy Pelosi) 以及參議院領袖舒默 (Chuck Schume) 就邊境建牆預算爆發激烈爭吵，府院之爭漸趨激烈，由於雙方達成協議的可能性低，美國政府部分機構面臨再度關門機率越來越大。

針對預算協議，川普堅持投入 50 億美元作為美墨邊境建牆預算，並表示將為「因邊境安全導致政府關門」而自豪。

佩洛西和舒默則表示，給川普的兩個選項中皆包含建牆預算，但是僅願意提撥 13.75 億美元，非川普所期望的 50 億美元。

雖然共和黨在參議院中占有人數優勢，但是一些預算案仍須得到民主黨人支持，川普過去曾以政府關門要脅，最終還是妥協，目前來看民主黨在預算案稍微佔上風。

然而若雙方未能就此達成協議，美國政府部分部門將面臨關門危機。根據國會民主黨人說法，政府關門將導致 40 萬聯邦雇員無薪工作，35 萬人被迫休假。

受影響的美國聯邦機構包括國土安全局，部分重要執法部門將照常運作，像是多數邊境巡邏隊、移民執法人員等等，惟工資延遲會發放。

受影響最大的是美國國稅局，由於現在處於非報稅季，大部分員工都不會上班。

美國在今年初因臨時支出法案未能在參議院通過，導致政府被迫關門，運作停擺三天。關門期間標普 500 指數整體上揚，但在美國政府恢復運作後，標普在 10 個交易日內跌幅達到 10%，顯示關門對於美國經濟的影響仍不可忽視。

佩洛普稱，既使是有限的關門也可能損害經濟，「美國民眾此時不需承受經濟的不確定性、失業以及市場悲觀情緒」。

高盛曾估計，每關門一星期將減少季度實際 GDP 增速約 0.2 個百分點，但能在下個季度逆轉。

2013 年 10 月美國政府停擺後，研調機構標準普爾的研究報告指出，美國政府關門至少將造成美國經濟損失 240 億美元，政府關門可能對經濟帶來滯後影響。