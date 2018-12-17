【永豐期貨】台指選擇權盤前－國內外利空夾擊 台股量縮收低觀望

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 123 點至 9729 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 45.16 點，電子期逆價差擴至 - 2.13 點，金融期轉為逆價差 - 2.5 點。現貨部分，三大法人賣超 84.93 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4150 口至 9243 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4600 口至 36484 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5500 口，使留倉部位轉為淨空單 - 55 口。

美股週四持續本週以來的劇烈震盪，美股道瓊指數一度大漲超過 200 點後收盤漲幅收斂，科技股收盤也呈現漲跌互見，美股四大指數收盤僅道瓊指數力守紅盤。早盤美股電子盤開低走低，市場反應川普面臨司法危機與中美貿易戰新利空消息，台指期早盤受到日韓股市大幅開低帶動下以下跌 47 點開出，現貨開盤也同步開低走低跌破 9800 點大關。加上台股? 業面利空頻傳，康控 KY 財測下修，玉晶光、鴻海、穩懋等皆下跌；大同集團因債務問題，進行債務協商，賣壓沉重；華碩虧損認列，影響市場看待台股體質。被動元件股國巨外資調降財測，盤中下跌逾 2％，連帶影響華新科、信昌電股價下滑。近日為熱門標的 PCB 群族南電、景碩、欣興也不敵賣壓氣氛，跌幅也來到 1%。且陸股早盤時段公布的中國 11 月經濟數據不如預期之後，中國股市、匯市雙雙下挫。上證指數失守 2600 點，創業板指數回測 1300 點。陸股走跌也拖累台股盤中跌點一度超過百點，所幸櫃買指數在生技股逆勢收紅帶動跌點收斂，尾盤指數在市場觀望氣氛濃厚下小幅拉高作收。終場加權指數下跌 84.6 點或 0.858%，收在 9774.16 點，成交量能 958.35 億，較前一日縮減 180.53 億。技術面來看，周五日 K 終結連三紅且量縮拉回留長下影線，日 KD 指標持續死亡交叉向下，但 MACD 指標重新黃金交叉，行情短線陷入低檔震盪觀望態勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量觀察，OI 最大量支撐壓力區由 9500~10200 縮窄至 9500~10000 點，隨著指數走軟讓上檔壓力區下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 降至 1.09。買權平均隱含波動率由 15.25% 降至 15.18%，賣權平均隱含波動率由 18.73% 升至 20.52%，買權降賣權升，而自營商在 Call 的淨空單增加 1.9 萬口，Put 淨多單增加 0.9 萬口，整體選擇權市場顯示偏多情續降溫。 (永豐期貨研調)

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