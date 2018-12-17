台股盤前－美股再重挫 產業利空紛陳 下檔先看9664前低點是否有撐

台股上周五 (14 日) 下跌 84 點，收 9774 點，周 K 線雖然收小紅，但無法有效站穩月線，加上美股周五再度大跌，道瓊重挫近 500 點，加上目前市場上產業利空紛陳，今 (17) 日恐難有好表現，若再下跌，先看 12/6 前波低點 9664 點是否有撐。

外資前周賣超台股 330.4 億元後，上周賣超金額縮減為 198.6 億元，外資 14 日賣超 68.16 億元，而在台指期淨多單 3 萬 6484 口，較 7 日的 3 萬 6649 口僅微減 165 口，市場多認為週三台指期結算前盤勢不致於有大幅波動。

三大法人持續處於賣超態勢，美股上週五又再度重挫，道瓊指數下跌 496.87 點，或 2.02%%，收 24100.51 點。S&P 500 指數下跌 50.59 點，或 1.91%%，收 2599.95 點。那斯達克指數下跌 159.67 點，或 2.26 %，收 6910.67 點。費城半導體指數下跌 4.31 點，或 0.36 %，收 1194.59 點。美股四大指數都疲弱，恐為今日台股埋下陰霾。

今天觀盤重點，大同集團旗下面板廠華映繼聲請重整後，昨日傳出位於桃園龍潭、楊梅兩地廠區無預警停工，上千名員工受影響，銀行團今天將召開債權銀行團會議，預計請華映說明重整計畫，若重整計畫不利銀行債權確保，將不排除向法院出具反對重整意見。而華映上周五跌停作收，且委賣張數還爆出超過 25 萬張的歷史紀錄，今天再吞一根跌停已在所難免。

DRAM 市場受美中貿易戰、英特爾中央處理器（CPU）缺貨比預期嚴重等負面因素干擾，市況冷颼颼。通路商透露，本季合約價跌幅高達一成，已較原預期高，近期下游降低備貨，甚至反手出清庫存，導致賣壓加重，明年合約價首季跌幅恐持續擴大，預估價格跌勢恐至明年第 2 季中旬才會趨緩。DRAM 產業再次陷入景氣下滑循環，南亞科、華邦電、威剛、創見等業者首當其衝，相關個股表現值得留意。

台積電 3 奈米廠陷入環評爭議，花旗環球最新 ESG 投資報告中，指出台積電積極落實社會責任及公司治理，為全球 ESG 投資首選，但台積電 3 奈米廠將耗費大量電力，與台灣減核政策衝突，外資圈罕見發布報告提出關切，是否影響台積電股價表現，值得關注。

整體來說，時序本周進入 12 月中下旬，目前市場上有蘋果手機銷售不佳、第四季電子業旺季不旺，又有華碩第四季打呆帳 60 多億及華映、綠能重整等利空，顯示基本面有轉差現象，接下來一周要見到大行情的可能性已不高，目前加權指數力守 11 月下旬來介於 9600 點至 9700 點之間的支撐，不過季線反壓重，加上外資累計賣超再創今年新高點，資金面對台股的正面助益仍需時間等待。