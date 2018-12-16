復盛應用18日上市掛牌 Q4營收可望創近年新高

復盛應用科技 (6670-TW) 將於 18 日以每股 120 元掛牌上市，第 4 季進入出貨旺季， 11 月營收達 16.76 億元，月增 30.1%，年增 14.08%，法人估公司 12 月營收將維持高檔，預計可達 15 億元，全年營收估約達 157-158 億元水準，年增 11.88%。

復盛應用將成台股首家上市掛牌交易的高爾夫球桿頭鑄造廠，前 11 月營收 142.83 億元，年增 15.62%，已超越去年全年營收，上週五 (12/14) 股價興櫃收盤更以 168.1 元創興櫃最高價。

復盛應用第 4 季出貨旺季，法人估公司 12 月營收將維持高檔，第 4 季營收估達 44 億元，將較去年同期 42.88 億元成長 2.61%，也超越今年第 1 季旺季 水準 42.18 億元，預估全年營收約達 157-158 億元水準，年增 11.88%。

復盛應用是高爾夫球桿頭及汽車、航零組件精密鑄造廠，今年前 3 季稅後純益達 14.97 億元，超越去年全年獲利 13.84 億元，每股純益為 12.13 元，今年將是連續 4 年賺回一個股本。

董事長李亮箴表示，高爾夫球桿頭製造需經上百道工序，隨著高爾夫球桿頭精品化，製造高爾夫球桿頭儼然是一項藝術工藝，管理及控制工序之間的銜接更是一門學問，由於復盛應用公司具備精密鑄造豐富經驗及紮實的鍛造技術，因此廣受國際高爾夫球具品牌商青睞。