地緣政治蓋過數據？英鎊漲跌看脫歐狀況

在上週推遲的英國脫歐投票之後，儘管英國首相梅伊 Theresa May 與歐盟之間的緊張局勢加劇了本週提高投票的可能性，新投票日已延至於 1 月中旬。

英國脫歐的故事也幾乎每天都有新的發展。每一上週雖然從投票中倖存下來，但對英國脫歐退出的問題還有較多的困難需排除。目前很難看出她將如何通過議會推動脫歐協議，而愛爾蘭邊界是一個尚未解決的關鍵問題。如英國在沒有達成協議的情況下退出歐盟，這「硬脫歐」對英鎊來說將是個壞消息。

英國央行近日將對英國脫歐談判和經濟前景的進展做出回應，英國央行行長可能會採取謹慎的態度，讓市場放心。

本週除了英國地緣政治因素外，美元的 2018 年升息似乎也勢在必行。然而，目前外界對 2019 年的升息次數預測有所下調，任何向下的經濟增長修正和更加漸緩的升息路徑都可能會影響美元。

同時，非美國的銀行已經積累了如同 2008 年金融海嘯般的以美元計價負債，賬上的美元負債從 2009 年年底的 10.6 兆美至 2018 年 6 月底的 12.8 兆美元，而他們如何獲得美元將會是融資風險的關鍵。在美國及歐洲以外的銀行數據顯示，加拿大及日本銀行的美元債務似乎增加。

根據國際清算銀行 BIS 發布的一份文件顯示，從歐洲到亞太地區和美洲的外國機構提高了他們在本國 (非美國) 的美元融資，而不是通過美國分支機構和子公司。季度審查顯示，跨境流動只佔其美元負債的一半以上。

週三：11 月通膨和 CBI 趨勢訂單數據。

週四：零售銷售數據、英國央行的利率決定。

週五：第 3 季度最終 GDP 數據。

上周英鎊對美元下跌 1.12% 至 1.2584 美元。

週一 (17 日) 和週四 (20 日)：製造業 PMI 數據。

週二 (18 日) 和週三 (19 日)：11 月房屋部數據。

週五 (21 日)：11 月耐用品數據、最終確定的第 3 季度 GDP 數據、美聯準會 11 月核心 PCE 價格指數數據、11 月個人支出、以及預測 12 月消費者信心指數。

最終數據將歸結美聯準會及其 2019 年的經濟預測和升息 (或維持、降息) 路徑，以及週五的統計數據是否會影響美元。美元現貨指數本週收漲 0.96% 至 97.433。

週一：11 月份通膨數據、歐元區 10 月貿易數據。

週二：德國商業景氣數據。

週三：德國批發通膨數據。

週五：法國消費者支出、德國消費者信心指數。

歐元兌美元上週收跌 0.64% 至 1.1306 美元。

週三：11 月貿易數據。

週五：11 月全國通膨數據。

日圓近期的唯一上行空間將更有可能來自避險情緒而非通膨上漲。除了數據之外，週四日本央行政策決定將受到一些關注。日圓兌美元匯率下跌 0.62% 至 113.39 日圓。