紐約匯市—市場料梅伊挺過不信任案 英鎊走漲

週三 (12 日) 交易，英鎊是已開發市場貨幣中最強勁的貨幣，係因市場預期梅伊首相應可撐過保守黨發動的不信任案，存活下來。

此不信任案的投票結果預計約莫當地時間下午 9 點將揭曉，英國媒體報導預期，支持梅伊的呼聲正在增加，而這有助於英鎊在整個交易時間上揚。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，「從投資者的角度來看，單說這件事對談判中產生的不確定性，這就非常不可取，遑論未來關係和脫歐後的經濟，英鎊意外挺過這些並上揚，雖然一度在 1.25 美元低點盤旋。如果梅伊失敗，意味著無協議脫歐的可能性增加，英鎊這股短暫支撐力可能會以驚人方式遭打破。」

英鎊兌美元脫離 20 個月低點，自週二稍晚的 1.2489 美元上升至 1.2625 美元，但儘管週三大漲，英鎊也僅站在 2 日高點，本週以來累積跌幅約 2%。

英鎊也較歐元強勢，歐元兌英鎊下跌 0.7% 至 0.9003 英鎊。

歐元兌美元自前一日的 1.1319 美元上升至 1.1368 美元。

美國方面，市場參與者衡量關閉政府可能的影響。

川普在白宮會晤參眾兩院少數黨領袖 (圖 AFP)

川普週二在白宮會晤參、眾兩院少數黨領袖，談論美墨邊界國安問題可能導致政府停擺的議題，但川普堅持主張若不撥款築牆，就關閉政府，與民主黨國會領袖意見分歧，唇槍舌戰。

川普再次批評 Fed 的貨幣政策，稱其升息行動「愚蠢」。Fed 預計下週召開今年最後一次會議，儘管近日一些 Fed 成員態度轉鴿派，但聯邦基金期貨仍暗示下週會議將升息 25 個基點。

美國經濟數據，11 月消費者物價通膨持平，但核心通膨小升 0.2%。過去 12 個月來，主要 CPI 一直停留在 2.2%。

ICE 美元指數下降 0.3% 至 97.069。