梅伊挺過上任最大風暴 贏得黨內信任投票 英鎊創11月來最大單日漲幅

英國首相梅伊 (Theresa May) 台北時間週四 (13 日) 凌晨 2 時左右面臨「上任來最大風暴」，自家保守黨對梅伊的英國脫歐協議感到相當不滿，決議發起不信任案投票逼宮梅伊，最終梅伊以 3 票之差險勝，暫時保住保守黨魁與首相之位，但英國脫歐議題仍困難重重。



梅伊贏得保守黨領導層的票倉，在無記名投票中梅伊以 200 大於 117 險勝。對此，梅伊心有餘悸表示：「雖然我很感激這種支持，但很多同事確實投了反對票，我聽到他們所說的話。」

衛生大臣 Matthew Hancock 向天空新聞表示：「在她 (梅伊) 的心裡，她很想參加下一次選舉，但她知道她不能。」

儘管梅伊暫時保住保守黨魁與首相之位，但英國脫歐議題仍困難重重，歐盟領導人週四 (13 日) 開會，表示他們不會重新與英國談判「離婚協議」。

英國國會原定週二要對脫歐協議進行表決，但由於該協議內容通過機率渺茫，梅伊決定推遲投票。對於許多英國國會議員來說，這筆交易中最具爭議的部分就是愛爾蘭和北愛爾蘭間沒有硬邊界的議題。

目前，英國議會必須在 2019 年 1 月 21 日之前就英國退歐協議進行投票。然後必須得到歐洲議會的批准。

梅伊贏得黨內信任投票，激勵英鎊兌美元維持先前漲幅。英鎊兌美元當日一度上漲 1.1 % 至 1.2629 美元，為 11 月 1 日以來的最大單日漲幅。

Telecom Digital Securities 外匯策略師 Mazen Issa 表示：「由於梅伊險勝，因此英鎊很難所有起伏。 此次投票有助於避免英國政府進一步陷入混亂局面極為糟糕的結果，並認為英鎊的短期交易中仍將面臨斬首風險。」