紐約匯市—全球成長避險資金湧入 美元觸及一年半高點

週五 (14 日) 交易，避險資金湧入貨幣市場，係因歐元區和中國的經濟數據較預期疲弱，削弱了風險胃口。

美元兌多數主要貨幣走強，除了同樣具避險特質的日圓。

美元兌日圓下降 0.3% 至 113.23 日圓。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 97.428，本週升幅 0.9%。根據 FactSet，該指數稍早登上 1 年半高點，但稍後吐回部分漲幅。

BMO 歐洲外匯策略負責人 Stephen Gallo 認為，在風險胃口沒有改善的狀況下，今日美元幾乎一定上漲，「在這樣的環境下，美國數據如果疲弱，可能真的會刺激到全球風險資產，但投資者還不完全確定 Fed 下週會不會對市場友好。」

商品和與全球成長連動的貨幣均貶值，如挪威克朗。交易最熱絡的 10 國貨幣中，紐元表現最差，兌美元下跌 0.9% 至 0.6802 美元。其次是澳元兌美元下跌 0.7% 至 0.7179 美元。

讓週五風險胃口縮減的經濟數據：

中國工業生產和零售銷售疲弱，顯示中國 11 月份經濟活動放緩。

12 月份歐元區採購經理人指數下降至 51.3，低於預期的 52.8，製造業與服務業的數據均疲弱。同期德國採購經理人指數的表現也一樣低迷。

歐元兌美元稍早觸及一個月低點，隨後拉回到 1.1305 美元，但仍較週四尾盤 1.1358 美元的水準下跌。

英鎊自 1.2655 美元下跌至 1.2581 美元。

英國脫歐事務

歐洲委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 表示，不接受英國重新談判脫歐協議。

ACLS Global 全球策略師 Marshall Gittler 表示，「這真的 (對梅伊) 很尷尬，因為梅伊在不信任投票中說服大家支持她，她承諾會讓 EU 重新談判並取得 EU 的讓步，這樣的結果使脫歐協議更不可能通過國會，因此英國恐怕無協議脫歐，這對英鎊來說將是大災難。」

英鎊兌美元近期走勢

梅伊週五在 EU 高峰會期間向媒體表示，儘快達成協議，這是所有人的利益，歐洲各領導人也希望與我們達成協議，但即使如此，英國政府也提出了無協議脫歐的準備。