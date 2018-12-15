〈經濟放緩投資術〉擁抱存股族的懶人包 可選抗震又有息收的低波動ETF

第四季以來全球股市震盪，投資人無所適從，有人說，應該在股價低點或市場恐慌時危機入市，因為行情總在恐慌中誕生，但誰能確定何時是低點？也有人說，當市場震盪時不如退場保住獲利，但萬一行情就此反轉向上，是否會錯失進場時機？股市震盪時，買或賣，都好糾結，尤其明 (2019) 年全球經濟放緩，投資恐更難操作，法人建議，投資被存股族稱為「存股懶人包」，兼具抗震又有息收的低波動概念 ETF。

國泰臺灣低波動 30 ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，國泰臺灣低波動 30 ETF 追蹤「TIP 低波動精選 30 指數」，為國內第一檔訴求「優質股息、低度波動」投資理念的 smart-beta 台股 ETF，追蹤的低波動指數以聰明的選股策略，選擇波動低且高股息的成分股，選出的股票都是市場上優質的中大型股。

蘇鼎宇表示，例如：中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等，皆為市場上殖利率高且股價穩健的好股票，因此指數相對抗跌又有穩定的息收，不只是適合在市場波動時持有，長期持有所累積的報酬也遠遠超越大盤。

以今年績效來看，年初以來至 12 月 10 日止，低波動 30 指數漲幅 5.2%，同期間加權指數是 - 5.6%，明顯優於大盤，抗震度極佳，同時持股周轉率亦較低，是投資人在做退休理財、長期存股，時常選擇的標的。

國泰投信表示，低波動概念股相當於「存股懶人包」，一次將好股票全包在一支 ETF，就能享有抗震且低波動的優點，進一步來說，不論何時進場都是好時點，適合單筆投資或定期定額分批買進，長期持有。