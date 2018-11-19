復盛應用衝刺新成長動能 非高爾夫球類產品比重將提高到3成

高爾夫球桿頭及汽車、航太零組件精密鑄造廠的復盛應用 (6670-TW) ，目前為全球最大的高爾夫球桿頭生產廠商，該公司總經理江慶生今 (19) 日指出，復盛應用積極布局，將非高爾夫球類營收比重占比，由目前的不到 10% ，拉高到 30%。

已通過交易所上市審查的高爾夫球桿頭及汽車、航零組件精密鑄造廠，預計在 12 月中旬上市掛牌，該公司最新財報顯示，公司前 3 季稅後純益達 14.97 億元，已超越去年全年獲利 13.84 億元，前 3 季每股純益為 12.13 元，確定今年為連續 4 年賺回一個股本。

復盛應用董事長李亮箴表示，高爾夫球桿頭的製造需經過上百道工序，隨著高爾夫球桿頭精品化，製造高爾夫球桿頭儼然是一項藝術工藝，管理及控制工序之間的銜接更是一門學問，由於復盛應用公司具備精密鑄造豐富經驗及紮實的鍛造技術，因此廣受國際高爾夫球具品牌商青睞。

復盛應用除持續深耕高爾夫球產業外，業已將鈦合金鑄造的核心技術加以延伸，切入醫療器材、汽車零件、航太用品等領域上，使得鈦合金技術可以多元化發展，用本業核心技術及經驗跨足航太產業發展，加上今 (2018) 年併購擁有多項航太認證的航太零組件廠，更展現復盛應用公司在航太產業發展的決心，成為下一個營收獲利成長動能，總經理江慶生指出，復盛應用預計積極的展開布局之下，在營運的成長中，將非高爾夫球類營收比重由目前的占不到 10% 營收拉高到 30%。

復盛 2007 年引進私募基金下市並分拆、組織重整，通過證交所上市審查後，將成集團第 1 家重啟 IPO 的公司，復盛應用領軍重啟 IPO 後，公司董事長李亮箴強調，未來包括復盛應用下市分拆 2 家獨立公司，包含生產半導體導線架及空氣壓縮設備的「復盛精密」、「復盛」，也將分別上市掛牌，重返資本市場。

復盛應用上市案由富邦證券主辦承銷，預計將在 12 月中旬掛牌交易，也將成為首家上市掛牌的高爾夫球桿頭鑄造廠。該公司明 (20) 日召開上市前業績發表會。

高爾夫球頭產業在第 4 季進入市場需求旺季，復盛應用 10 月 12.88 億元，月增 1.3%，年增 0.83%，累計 1-10 月營收為 126.07 億元，年增 15.83%。