〈觀察〉美中貿易戰延燒 PCB上游Q4慘淡各廠積極因應

美中貿易戰延燒，迄今仍未露緩和的跡象，更加深明年電子產業所面對不確定性因素，就第 4 季以來，PCB 上游原物料產業對客戶端備庫存意願明顯下降，營收也顯露疲態，銅箔廠金居 (8358-TW) 營收呈現月衰退，11 月營收更創 38 個月以來新低。

美中貿易戰情勢升高，金居 11 月營收為 3.34 億元，月減 37.6%，年減 25.26%，11 月初客戶心態突然都轉趨悲觀，調整幅度又急又強，且年底前客戶都會例行性調整庫存，但受美中貿易戰影響，PCB 上游業者今年第 4 季調整力道特別大，顯然各家面對市場不確定性升高，不願提高庫存；金居因此也在第 4 季進行生產線年度歲修，並更積極開發應用於 5G 產品高速、低流失銅箔等加速上市時程。

大型 PCB 廠主管分析，PCB 上游原物料市場的此一變化，除為因應美中貿易戰造成的不確定性，國際銅價也進一步走跌，如此一來，各家不願下單補庫存，市場觀望氣氛濃厚，CCL 廠及 PCB 廠多不願意在此時多堆庫存，估此影響在 12 月將更為嚴重。

同樣的影響也在玻纖業，富喬 (1815-TW) 11 月營收 3.92 億元，為今年 5 月以來新低，月減 11.92%，富喬原即對下半年以來的電子產業市場不利發展而有盤算，在工業級玻纖紗產品簽訂與歐商客戶的明年供應長約，確保一部分產品無虞，同時，預估第 4 季及明年第 1 季電子業不利營運環境下，仍維持公司整體營運獲利。

其他各廠的部分，PCB 製程墊材廠鉅橡 (8074-TW)，第 3 季營收 3.9 億元創新高，但第 4 季以來走勢不如預期，10 月及 11 月營收都較去年同期下滑，主要下游客戶端因美中貿易戰不確定因素，備庫存意願大幅下滑，12 月營收恐仍持續下滑。也就是說，鉅橡第 4 季營收將連續 3 個月衰退，第 4 季營收也將呈現季減及年減，並創 6 個季度以來新低。

鉅橡因應之道則是第 4 季再調高產品售價 3-5%，但是受原物料漲勢趨緩，甚至走跌，加上客戶端需求銳減，因此沒有完全實施。同時，鉅橡在建材運用的板材產品也加速開發新產品及新市場，期待能減緩電子產業市場不振的衝擊。