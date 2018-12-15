熱門股—傳奇新手遊表現優預期 股價強漲收復年線

遊戲研發商傳奇 (4994-TW) 手遊新作《風之國度》表現優於預期，可望帶動明年首季終結連 10 季虧損，營運成功轉盈，激勵其本周股價走勢強勁，重新站回 50 元大關，除創近 3 個月新高，並成功收復年線，股價周漲幅約 15%。

傳奇過去專注於端遊研發，直到 2016 年才跨入手遊市場，轉型過慢之下，導致傳奇錯失卡位市場良機，目前也全力專注於手遊市場，而由於面臨轉型過渡期，傳奇截至今年第 3 季為止，已連續 9 季虧損，為精簡成本，公司也在今年裁員 200 人。

不過，傳奇明年營運可望現轉機，該公司將端遊 IP《拉普拉斯的神子》美術部分授權給中國簡悅遊戲，開發為手遊新作《風之大陸》，並於第 3 季在中國推出，表現相當亮眼，更曾寫下中國當地營收排行第五名的成績，12 月初也在台灣推出，成功衝上 iOS 與 Android 排行榜前兩名，單月營收上看數億元。

法人指出，《風之國度》表現超乎預期，可望帶動傳奇 12 月單月轉盈，但由於傳奇 10 月與 11 月仍為虧損，加上該款手遊行銷費用也落在第 4 季，預期明年第 1 季才可望單季轉盈。

傳奇前 3 季合併營收 6.73 億元，年減 2.74％；稅後虧損 1.88 億元，虧損幅度較去年同期 1.96 億元縮減，前 3 季每股虧損 1.71 元。