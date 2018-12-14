【華冠投顧】亞股大跌利空中 多頭展現防守企圖 後勢怎麼看待?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

近期分析大盤面臨 11/28 之後連續幾日的帶量Ｋ棒套牢區，賣壓勢必攀升，多頭要繼續上攻不外乎採取「直接滾量換手」或者「緩步誘空墊高」兩種方式，在昨日攻高不見放量的情況下，研判走緩步墊高模式機率較高，也就是「進三退一二」走法，不過今日受到亞股全面大跌衝擊，台股回檔幅度稍大，大盤 - 84 點，OTC 指數 - 0.53%。

今日亞股包含日、韓、陸股通通殺破所有均線，大盤在利空之下也一度跟進跌破所有均線，同時期貨逆價差明顯擴大，不過盤面比較好的地方仍有幾點：(1) 現貨回檔成交量不到千億且大盤委賣張數降低，暗示不管是追賣或者掛賣的程度都不甚嚴重；(2) 大盤收盤有守五日線，OTC 指數下測五日線縮腳，終場守在十日線附近。這些現象說明空方力道不算強烈且多頭在利空衝擊下仍展現防守企圖，尤其從 OTC 指數的相對抗跌看得出外資雖然抽腿但內資還在場內。

由於亞股特別是陸股在台股收完盤後持續下殺，故不排除國際面利空尚未發酵完畢，不過若是下週一繼續回檔無量，利空的影響層面應不至於太大，那麼待短線反應完利空，盤勢當可望回復到多頭軌道。

目前操作策略不變，低接回測支撐量縮有守之強勢股，並以 9600 點作為多方防守點。

＜強弱勢股＞

今日強勢股輪動到食品類股如《1215 卜蜂》、《1210 大成》、《1201 味全》... 等，另光學族群雖無大漲個股，但族群中卻普遍有抗跌甚至逆勢表現，如《3630 新鉅科》、《6209 今國光》、《3019 亞光》... 等。

弱勢股則是同步深鎖跌停的大同集團旗下個股，包括《2371 大同》、《3579 尚志》、《8085 福華》、聲請重整的《2475 華映》、聲請債務協商的《3519 綠能》。

＜被動元件族群＞

被動元件龍頭《2327 國巨》遭大摩給予「低於大盤」評等的利空於今日持續發酵，不過低檔湧現買盤，股價開低走高收最高，指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》走勢亦雷同。

昨日分析過《2327 國巨》放量跌破上週低點，之後必須重新站上昨高形成「破底翻」走勢才有技術面的看好理由，另《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》仍以重上月線作為進場前提，因為這兩檔個股目前月季線匯集，重上月線等於也是重上季線並且確認月季線黃金交叉的可靠性。

今日《2327 國巨》收盤的位置正好是昨日高低點的一半，而昨日的大量絕大多數都是出在殺尾盤的過程中，換言之，敢在這兩天利空狀態下進場的買盤多是處於獲利狀態，有機會是特定的實質買盤，下週可特別留意能否走出「破底翻」走勢，龍頭止穩便有操作的條件，但較佳的選擇還是落在相對強勢的二線股身上。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。