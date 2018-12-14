【華冠投顧】幸運星-大同集團地雷股炸得台股滿目瘡痍！恐慌再現！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2371 大同、8105 凌巨、6668 中揚光、6558 興能高、6462 神盾

黑色星期五，國內外黑天鵝滿天飛！歐洲央行宣布年底前結束 QE，並調降經濟成長預測。美墨邊境築牆問題，川普揚言不惜讓政府關門，昨晚美股開高走低。國內除了大同集團地雷股炸很兇：2475 華映、3519 綠能財務危機外，4943 康控 - KY 調降蘋概財測，2357 華碩認賠手機事業…… 等虧損利空…… 使台股跳空大跌！！盤中更大跌 140 點，下跌家數破千家……！！還好 12 點過後看不見的手來了！！用力拉抬人氣重心的被動元件雙龍頭 2327 國巨、2492 華新科穩指數，並穩住多頭信心…… 台股果然因此穩定…… 由大跌 140 點收斂為跌 84.6 點，成交量縮至 955.5 億守五日線！！ OTC 一度大跌超過 1%，收盤小跌 0.52%，成交量縮至 311 億！

大同集團地雷股炸得台股滿目瘡痍…… 恐慌再現……

2475 華映聲請重整整今日跳空跌停鎖單 <244,672> 張！！

8085 福華今日跳空跌停鎖單 <24,033> 張！！

2371 大同今日跳空跌停鎖單 <20,929> 張！！

3519 綠能（太陽能）向銀行聲請債務協商今日跳空跌停鎖單 <7,345> 張！！

3579 尚志（太陽能）今日跳空跌停鎖單 <392> 張！！

2331 精英跌幅也達到 5.92%......

帶動太陽能族群的 6244 茂迪、3576 聯合再生（原新日光）、3452 益通殺盤。康控 - KY 自行調降財測，蘋概股 2474 可成、3008 大立光、4938 和碩、2330 台積電、2317 鴻海也中箭落馬。其他弱勢股有 2449 京元電、6239 力成、4960 誠美材、8069 元太、1526 日馳、9951 皇田……

今天逆勢的強勢股有 8105 凌巨（去年華映已將其出售給日本公司逃過一劫，今天漲停慶祝），6288 聯嘉、3078 僑威，昨天分享過的 6426 統新、6462 神盾、3338 泰碩，統一集團新上市股 6558 興能高，鴻海集團的 6668 中揚光。12/11 分享過的 3535 晶彩科、3455 由田今天再創新高……

親愛的好友…… 切記…… 漲時重勢！！跌時重質…… 記得要買本質好 + 基本面佳的股票…… 穩定投資自然風險小，獲利空間才能逐漸放大！！

最後祝大家週末愉快，下週六個交易日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。