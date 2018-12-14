台北市公告土地現值止跌小漲0.8% 台北101蟬聯地王六連霸

根據北市地政局最新公告的資料顯示，台北 101 大樓公告土地現值為每坪 584 萬元，連續 6 年蟬聯北市最貴地王，而台北市全市的公告土地現值平均調幅為 0.8%，終止連續 2 年下跌走勢，反應過去一年期間北市的地價大致止跌回穩。

至於區域則呈現「東西雙強鼎立」，松山區、中正區、萬華區公告土地現值都呈現走揚，顯示台北市西區軸線發轉正在逐步發酵。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年公告土地現值調升主要影響的是交易時的土增稅，民眾來年的地價稅並不會產生影響，而公告土地現值調升幅度很微幅，民眾若是明年售屋土增稅的增加也很有限。

至於北市地王部分，信義商圈內百貨商場、A 級辦公大樓林立，區內商業活動熱絡，近年也有大型商辦大樓投入營運，租金逐步走揚，2019 年全市地王仍由台北 101 大樓以每坪 584 萬元，連續 6 年奪冠，較 2018 年上漲約 1.55%。

台北市各行政區除北投區、內湖區及文山區公告土地現值下跌外，其餘皆呈上漲。曾敬德指出，從地價變動可以看出北市都市發展脈絡，今年市府積極推動東區門戶與西區軸線翻轉，此次公告土地現值漲幅前 3 名為松山區、中正區、萬華區，松山區受部分地區都市計畫變更影響，加上捷運路網完善，居住及商業環境俱佳，平均調幅為 2.40%。

而中正區、萬華區受惠西區門戶計畫推動，城市景觀改善，商業、觀光效益及發展趨勢漸佳等因素影響，平均調幅分別為 1.68%、1.56%。