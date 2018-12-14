玉山銀攜手交大 兩年逾2千萬投入AI金融科技研發

迎戰金融科技新時代，玉山金 (2884) 旗下玉山銀行宣布，與交通大學展開為期 2 年的產學合作關係，每年挹注超過 1,000 萬元投入「玉山 AI 暨金融科技研發中心」，結合學界和業界的研發能量，將 AI 金融科技落實於實際應用。玉山 AI 暨金融科技研發中心設於交通大學，由玉山銀行及交通大學資工系、資財系共 7 名教授，帶領 11 個研究團隊共同推動，發展人工智慧於行銷、風險、財富、證券等不同領域的應用。



玉山金控總經理黃男州表示，將結合交大在人工智慧深度學習、精準行銷資料探勘、機器人理財風險控管領域的頂尖技術，將人工智慧及金融科技落實於銀行、證券等實務運用，提供給顧客更智能、更貼心的服務體驗。



交通大學校長張懋中表示，參與玉山銀行實務經驗的合作模式，不僅能發展更前瞻的金融科技技術及商業模型，同時讓頂尖的資訊技術研發落實於金融實務，帶領國內金融產業一起面對 FinTech 轉型的世界潮流，創造師、生、業三贏局面。